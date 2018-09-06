صحفية تنتحر شنقا بعد عجزها عن الكتابة
أقدمت كاتبة صحفية بريطانية تٌدعى كاثرين بيريت كلارك، البالغة من العمر 53 عامًا، على الانتحار شنقًا؛ وذلك بعدما أُصيب بحالة عصبية جعلتها غير قادرة على الكتابة.
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، كانت ” كاثرين ” تكتب في المقالات العسكرية وعرفت باسم ” كيت ” ، إلا أنها منذ عام 2014 كانت تُعاني من اضطرابات في الذاكرة وفقدان القدرة على الكتابة.
و عن حالتها، تم تشخيص حالة ” كاثرين ” أنها تُعاني من اضطرابات في الذاكرة وفقدان القدرة على الكتابة، وتم تشخيص حالتها بمتلازمة ” التعب المزمن ” وهو اضطراب معقد من التعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بأي حالة طبية كامنة.
وعُثر علي الصحفية ” كاثرين ” ميتة؛ بعد أن شنقت نفسها في منزلها في مدينة ” بلاكبول ” البريطانية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53494 ] نشر منذ 29 دقيقة
الدوام لله ,,