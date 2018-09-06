صحفية تنتحر شنقا بعد عجزها عن الكتابة

لندن(صدى):

أقدمت كاتبة صحفية بريطانية تٌدعى كاثرين بيريت كلارك، البالغة من العمر 53 عامًا، على الانتحار شنقًا؛ وذلك بعدما أُصيب بحالة عصبية جعلتها غير قادرة على الكتابة.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، كانت ” كاثرين ” تكتب في المقالات العسكرية وعرفت باسم ” كيت ” ، إلا أنها منذ عام 2014 كانت تُعاني من اضطرابات في الذاكرة وفقدان القدرة على الكتابة.

و عن حالتها، تم تشخيص حالة ” كاثرين ” أنها تُعاني من اضطرابات في الذاكرة وفقدان القدرة على الكتابة، وتم تشخيص حالتها بمتلازمة ” التعب المزمن ” وهو اضطراب معقد من التعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بأي حالة طبية كامنة.

وعُثر علي الصحفية ” كاثرين ” ميتة؛ بعد أن شنقت نفسها في منزلها في مدينة ” بلاكبول ” البريطانية.