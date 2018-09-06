7 أعراض لأمراض الكبد يجب عدم تجاهلها

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت عدد من الإحصائيات الطبية التي أجراها مركز أبحاث الكبد البريطاني، إن الوفاة بسبب أمراض الكبد تتزايد عاماً بعد عام، وأن مرض الفشل الكبدي يصنف كخامس مرض قاتل في بريطانيا، بعد أمراض القلب والسرطان والسكتات الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي.

ويعتبر الكبد أكبر عضو داخلي يحمي جميع الأنسجة في الجسم من التلف عن طريق تصفية السموم من مجرى الدم. وبسبب أهمية الكبد .

وكشفت الإحصائيات عن قائمة بالأعراض الشائعة لأمراض الكبد، والتي يجب عدم تجاهلها، على النحو التالي:

1- انتفاخ المعدة

إذا كان لديك انتفاخ واضح في المعدة، يمكن أن كون ذلك بسبب وجود استسقاء في الكبد، ويحدث هذا عادة بسبب اختلال التوازن في البروتينات والمركبات الأخرى، وبين السوائل التي تتراكم في أنسجة الكبد وتؤدي إلى خلل فيه.

2- الكدمات

يمكن أن تكون الكدمات علامة على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح، إذ ينتج الكبد المتضرر عدداً أقل من البروتينات اللازمة لتجلط الدم، مما يعني ازدياد احتمال حدوث النزيف والإصابة بالكدمات.

3- الإعياء

يمثل الشعور المستمر بالإعياء والتعب علامة على وجود خلل في الكبد، إذ يمكن أن يؤدي التعب الشديد إلى انخفاض في مستويات الأكسجين في الدم وتراكم النفايات في الكبد.

4- آلام البطن

تليف الكبد هو تندب ينجم عن تلف الكبد طويل الأمد. ويعتبر الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أو تحت الأضلاع اليمنى السفلى، أحد الأعراض الرئيسية له.

5- فقدان الشهية

إذا فقدت الشهية بشكل مفاجئ، قد يكون هذا علامة تحذيرية مبكرة على وجود مشكلة في الكبد، كما أن الشعور المستمر بالغثيان والمشاكل الهضمية يمكن أن تكون أعراضاً مبكرة لأمراض الكبد.

6- اصفرار البشرة

عندما يحدث تلف في الكبد، يصبح الجسم عاجزاً عن التخلص من الفضلات بشكل فعال، وهذا يعني بأن الصباغ الصفراوي، يمكن أن يتراكم في مجرى الدم مسبباً اليرقان، ويظهر على شكل اصفرار في العينين والجلد.

-7 التقيؤ

في حين أن الغثيان واضطراب المعدة هما من الأعراض المبكرة الشائعة لأمراض الكبد، إلا أن القيء غير المبرر والمستمر قد يكون علامة على وجود مشاكل خطيرة في الكبد.