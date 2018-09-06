” رادوي ” عن الهلال: كنت سأغادر النادي لكن مع أول راتب قررت البقاء

ماجد محمد(صدى):

صرح المدير الفني للمنتخب الروماني ميريل رادوي، بأنه كان سيترك ” الهلال ” في موسمه الأول مع الفريق في البداية؛ إلا أنه مع أول راتب استلمه تغيرت فكرته تمامًا وبدأ في التأقلم مع الفريق.

وعن ذلك قال ” رادوي ” : ” المدرب كوزمين وباقي أفراد الجهاز الرومانيين سهّلوا في ذلك الوقت من بقائي مع الفريق وتكيفي مع الأجواء السعودية ” .

أما فيما يتعلق باحتمالية عودته للكرة السعودية، أوضح أنه من الممكن أن يعود كمدرب هناك ولن تكون اللغة عائقًا كون من يمارسون كرة القدم يتحدثون لغة واحدة.

وأضاف: ” لكن هذا الأمر لن يحدث الآن؛ لأني مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الروماني لموسمين قادمين، ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها ” .

من الجدير بالذكر أن ميريل رادوي سبق وأن احترف في ” الهلال ” ، حيث حقق معه ألقاب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد؛ بينما فشل مع باقي أفراد جيله في انتزاع اللقب الآسيوي.