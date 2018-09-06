تفاصيل التهم الموجهة لمواطنين أيدوا جماعة الإخوان

نايف السالم(صدى):

تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمتها لمتهمين ” سعوديي الجنسية ” ، اتهما بعدد من التهم المتعلقة بتأييد جماعة الإخوان والتحريض للمساس بالنظام العام وغيرها.

وتنظر المحكمة، اليوم الخميس، في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد المتهمين، وذلك في ظل حضور وسائل الإعلام، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمهما لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

واُتهم المتهم الأول بارتكاب جرائم عديدة، منها: تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية، وإظهار التعاطف معهم، والتحريض على القتال في أماكن الصراع المجرم، فضلًا عن الانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كيانًا إرهابيًا بمقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج.

كما اتُهم بالتعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها، إلى جانب إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم.

أما عن المتهم الثاني، فارتكب الكثير من الجرائم، ومن أبرزها: الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وكذلك الانضمام إلى كوادر ” أكاديمية بناء ” ، المصنفة على أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان، وتخدم أهداف الجماعة.

علاوة على ذلك، وُجهت إليه تهمة السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، من خلال تبنيه فكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات، والخروج على ولاة الأمر، والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر.