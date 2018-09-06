طلاب ” خيركم ” يعبرون عن سعادتهم بتكريمهم من محافظ جدة

نايف السالم(صدى):

عبر حفاظ القرآن الثلاثة عشر الأوائل على مستوى محافظة جدة من طلاب جمعية خيركم عن سعادتهم بتكريمهم من محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد .. مؤكدين أن دعم ولاة الأمر في هذا البلد المبارك لحلقات القرآن الكريم يثلج الصدر ويجعلهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل خدمة دينهم ووطنهم..

أغلى الالقاب

بداية قدّم صاحب المركز الأول لهذا العام على مستوى حفاظ جدة عبدالله محمد عبدالمتين عثمان – 19 عاماً – الطالب بحلقات مسجد العزيزية بمركز إشراف الوسط والذي حفظ القرآن كاملاً وبتفوق في ثلاثة أعوام على يدي الشيخ أيمن عجاج شكره لسمو الامير على تكريم الحفظة ، وتمنى أن ينال إجازة في القراءات ويكمل دراسته الجامعية في تخصص المحاسبة ، كما قدّم شكره لجمعية خيركم ولوالديه الذين ساهموا في تحقيقه أغلى الالقاب.

شكرا سمو الأمير

وبيّن صاحب المركز الثاني الطالب في حلقات الشيخ محمد حافظ بخش بمجمع الزاهد المسائي عمر عبدالعزيز سليمان – 17 عاماً – والذي حفظ القرآن كاملاً وبتفوق خلال خمسة أعوام ، ويحلم اليوم بأن يصبح مهندساً

أنه سعيد جدا بهذا التكريم شاكرا محافظ جدة على دعمه لأهل القرآن ، ولكل من وقف بجانبه وفي مقدمتهم والديه – حفظهما الله -.

دعاء الوالدين

ومن المتنافسين هذا العام والمقدمين لسمو الأمير على تكريمه للحفظة ورعايته حفلات خيركم الشكر والتقدير الحاصل على المركز الثالث عبدالقادر رشدي باكو – 17 عاماً – والذي أتمّ حفظ القرآن كاملاً على يدي الشيخ وائل توكل بحلقات مسجد الكوثر التابع لمركز إشراف الوسط ، وينوي الآن أن يواصل المسيرة القرآنية بأن ينال إجازة في القراءات، مشيراً أن هذا تحقق بفضل الله ثم دعاء والديه واجتهاد معلمه.

تحقق حلمي

وأكد الطالب الفائز بالمركز الرابع مهند محمد حسين – 18 عاماً – أن تكريمه من محافظ جدة حلم قد تحقق، في حين ذكر أنه استطاع أن يتم حفظ القرآن وبتفوق خلال خمسة أعوام وذلك بعد التحاقه بحلقات الشيخ محمد العسيلي بمسجد عبدالرحمن بن عوف التابع لمركز إشراف الوسط ، واليوم يسعى للحصول على الإجازة في القراءات ليعلم القرآن ، كما يحلم بأن يصبح مهندساً فلكياً ، مقدما شكره لله عز وجل ثم لوالديه الكريمين.

لنكمل طريق الخيرية

(شعور عظيم لا يوصف) بهذه الكلمات عبّر صاحب المركز الخامس الطالب أصيل عبدالرحمن باكلكا – 19 عاماً – عن سعادته برعاية محافظ جدة حفل خيركم السنوي. كما أشار إلى أنه حفظ القرآن بتفوق في عامين وذلك بعد التحاقه بحلقات الشيخ محمد بامهدي بمسجد الميرة التابع لمركز إشراف الوسط ، ويحلم أن ينال إجازة في القراءات ويكمل طريق الخيرية بأن يصبح معلماً للقرآن شاكراً المولى ثم والديه ومعلمه بالمدرسة أسامه الدوكي على تشجيعهم أن ينضم لحلقات القرآن.

إمامة الحرم المكي

الفائز بالمركز السادس الطالب يوسف عبدالله باطهف – 18 عاماً – والذي حفظ القرآن كاملاً بتفوق في حلقة الشيخ نايف الكثيري بمجمع عبدالله بن عباس المسائي ، يحلم أن يصبح إماماً للحرم بعد دخوله كلية الشريعة ، فيما عبر عن فرحته بهذا التكريم وأكد أنه يحلم أن يصبح إماماً للحرم المكي وذلك بعد أن يكمل دراسته في كلية الشريعة ، مقدما شكره لوالديه ولخيركم على ما قدموه من تفان ليستحق هذا المركز.

ليس غريب عن ولاة امرنا

وفي السياق نفسه قدّم الحاصل على المركز السابع الطالب عبدالرحمن محمد الأهدل – 13 عاماً – والذي حفظ القرآن كاملاً بتفوق في عامين على يدي الشيخ ياسين الجوفي بمسجد الأبرار التابع لمركز إشراف الشمال شكره لأمير محافظة جدة على دعمه ورعايته للحفظة ولوالديه الكريمين لكل ما بذلوه ليكون من الحفظة ، مبينا أن ذلك ليس مستغرباً من ولاة أمر هذا الوطن المبارك. ، وبيّن أن حلمه المستقبلي بعد إكمال دراسته هو أن يصبح مهندساً ،

شكرا أميرنا الحبيب

الحاصل على المركز الثامن حمزة علي أبو علي – 17 عاماً – أحد طلاب مسجد الكوثر التابع لمركز إشراف الوسط أتمّ حفظ القرآن كاملاً بتفوق في عامين على يدي الشيخ عبد الرحمن نافع ، وينوي الآن الحصول على الإجازة في القراءات ، ومستقبلاً الانضمام للكلية التقنية ، كما عبّر عن سعادته بهذه المناسبة مقدما شكره لسمو الأمير على تشريفه حفل خيركم ولوالديه ولزميله بالمدرسة محمد القرني.

سعادتنا بحضور الأمير

الحاصل على المركز التاسع الطالب عبدالرحمن حسن كداف – 21 عاماً – عبّر عن سعادته بحفل خيركم ورعاية سمو الأمير محافظ جدة لهذه المناسبة الغالية ، أوضح أنه حفظ القرآن كاملاً بتفوق خلال عام ونصف بحلقات الشيخ إبراهيم موسى بمسجد عبدالوهاب بن دعجم التابع لمركز إشراف المرافق ، وقد التحق بكلية القرآن ويحلم أن ينضم لطاقم التدريس بالجامعة.

أصغر الأوائل في جدة

وعبّر الحاصل على المركز العاشر الطالب عبدالله رمضان مهدلي – 11 عاماً – والذي يعد أصغر الطلاب المنافسين على لقب خيركم عن سعادته بتكريمه من محافظ جدة حيث قال : سعيد بالتكريم وماعند الله أعظم وأقدم شكري لله أولا ثم لسموه على تشريفه الحفل ولوالدّي حفظهما الله ولمعلمي أحمد الغزالي ولمسجد عبدالرحمن بن عوف بمركز اشراف الوسط ، كما ذكر أنه حفظ القرآن في فترة وجيزة ويحلم أن يصبح معلماً وينال درجة البكالوريوس في الهندسة.

يوم يصعب نسيانه

ووصف الحاصل على المركز الحادي عشر زكريا قايد غالب – 18 عاماً – الطالب بحلقات مجمع عبدالله بن عباس المسائي والذي حفظ القرآن كاملاً على يدي الشيخ نايف الكثيري هذا التكريم من سمو الأمير مشعل بن ماجد حفظه الله باليوم العظيم في حياته شاكراً جمعية خيركم ووالديه ، ويحلم الآن أن يكمل مسيرة الخيرية وينال إجازة في القراءات.

فرح منقطع النظير

سيف الله نذير إبراهيم – 12 عاماً – أحد طلاب مسجد بازهير التابع لمركز إشراف البلد والذي فاز بالمركز الثاني عشر على مستوى حفاظ جدة حفظ القرآن كاملاً خلال ثلاثة أعوام بحلقات الشيخ سيد نقيب ، وينوي الآن الانضمام لمركز حافظ ، ، وقد استغل هذه المناسبة المباركة ليشكر سمو الأمير مشعل بن ماجد على تشريفه الحفل مبينا أنه يشعر بالفرح الكبير نتيجة هذا التكريم.

وبعد أن شكر المولى قدّم خالص شكره لوالديه ومعلمه على مساعدته لحفظ القرآن متمنياً أن يحقق حلمه ويلتحق بكلية الشريعة.

شرف كبير لحفظة القرآن

ورأى الحاصل على المركز الثالث عشر يوسف خالد مزجاجي – 18 عاماً – أحد طلاب حلقات القرآن بمسجد نوح التابع لمركز إشراف الشمال أن التكريم من سمو الامير مشعل بن ماجد شرف كبير لحفظة القرآن ، في حين شكر مزجاجي والذي أتمّ حفظ القرآن في ثلاثة أعوام على يدي الشيخين إبراهيم جامبو ومحمد هزازي ويحلم أن يصبح طبيباً والديه ومعلميه على ما بذلوه من جهود مباركة.