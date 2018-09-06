بالصور.. مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة يحتفل بالعام الدراسي الجديد

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتفل مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة ببداية العام الدراسي الجديد والذي استهل باستقبال الاطفال المستجدين، والأطفال المنتسبين سابقاً من قبل مدير ومنسوبي المركز بكل سعادة وحفاوة وترحيب، قبل ان تنطلق الفعاليات التي تضمنت العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الإنشادية والألعاب والرسائل التوجيهية والتوعوية التي نفذتها الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة الباحة (جستر).

وتم توزيع الهدايا للأطفال، مع تقديم الضيافة التي اعدت بهذه المناسبة، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال بمشاركة المعلمات واخصائيات القسم الطبي.

واكد مدير عام مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة الاستاذ نعيم بن علي الكلي على أن جميع منسوبي المركز في غاية الفرح والسعادة باستقبال اطفال المركز وعودتهم الى مقاعدهم الدراسية لينهلوا من العلم والتدريب، وينمو من مهاراتهم وقدراتهم وليحققوا أفضل النّتائج والتطلعات المرجوة بما يتوافق مع اهداف الجمعية ومع الإمكانيات والتجهيزات المتاحة والمتميزة من كوادر بشرية ووسائل واجهزه تعليمية، وبرامج نوعية متخصصة ومتطورة في مجال الإعاقة.