” الخضيري ” يكشف حقيقة تلوث البقدونس والطماطم

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حقيقة بعض الأخبار المتداولة عن تلوث البقدونس بمياه المجاري، ووجود بياض في الطماطم وأنه تلوث هرموني.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تدور رسائل خبر منشور عن بقدونس ملوّث بمياه مجاري؛ وذلك الخبر يخص أمانة منطقة الجوف فقط وليس كل المناطق ” .

وتابع: ” ورسالة اخرى عن البياض في الطماطم وأنه تلوّث هرموني، وهذا غير صحيح والخبر المنشور كان من مهندس مصري عن طماطم في مصر وليس في كل مكان ” .