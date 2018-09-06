” الخضيري ” يكشف حقيقة تلوث البقدونس والطماطم
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حقيقة بعض الأخبار المتداولة عن تلوث البقدونس بمياه المجاري، ووجود بياض في الطماطم وأنه تلوث هرموني.
وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تدور رسائل خبر منشور عن بقدونس ملوّث بمياه مجاري؛ وذلك الخبر يخص أمانة منطقة الجوف فقط وليس كل المناطق ” .
وتابع: ” ورسالة اخرى عن البياض في الطماطم وأنه تلوّث هرموني، وهذا غير صحيح والخبر المنشور كان من مهندس مصري عن طماطم في مصر وليس في كل مكان ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32724 ] نشر منذ 56 دقيقة
يوم أني غيرت نظام الأكل عندي
وصرت نباتي
أنصابت الخضار ب تلوث
حظي وأعرفه😰😰😰