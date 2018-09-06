توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة ومحافظاتها

الباحة(صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم ، يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول .

وتضمن التنبيه الذي يبدأ من بعد ظهر اليوم ويستمر إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات المخواة وقلوة والمندق والأجزاء المجاورة لها .

وجدد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي تنبيهاته للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.