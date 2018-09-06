الفنان محمد عبده يغازل مذيعة قناة العربية على الهواء
وجه فنان العرب محمد عبده، عبارة غزل للإعلامية سارة دنداوري، مقدمة برنامج ” تفاعلكم ” على قناة ” العربية ” .
حيث أجاب فنان العرب على سؤال ” سارة ” الأول بشأن معنى كلمة ” مزهزهة ” ، فرد قائلاً: ” يعني سارة دندراوي ” ؛ لتواجه هذه العبارة بالخجل والضحك.
من الجدير بالذكر أن فنان العرب محمد عبده، كان قد أحرج سارة دندراوي سابقًا ، في مكالمة هاتفية عبر قناة العربية؛ وذلك حين طلبت منه التعليق على كواليس أوبريت الجنادرية 32 في المملكة، إلا أن فنان العرب لم ينتبه إنه على الهواء ليمزح معها بقوله: ” يا هلا يا قمر… شو حالك؟ “، لترد عليه بدورها إنهما على الهواء، ليقول لها: ” طراوة ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3078 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبو نورة …
تكفى غني .. ولا تصرح .. تراك تجين العيد ..!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 18531 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتك صمت وخليت فنك يكفيك
jamalco[ عدد التعليقات: 5954 ] نشر منذ 11 دقيقة
تحصل في أكبر العائلات مراهقة الشيخوخه تحصل متأخر ههههههههههههههههه تبسم _ إبتسم متعوده دايما