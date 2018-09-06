طرق تجنبك ” الصداع النصفي ” خلال أوقات العمل

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يُعد الصداع النصفي من الحالات التي تجعل المصاب بها غير قادر على العمل، خاصة وأنه يمكن أن يستمر لفترة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الطرق التي يمكن أن تجنبك الصداع النصفي، حتى لا يزعجك وقت العمل.

وعن هذه الطرق، فهي تشمل المواظبة على النوم المنتظم وعدم تفويت وجبات الطعام، وأخذ فترات راحة منتظمة، والابتعاد عن التوتر، وعدم إمضاء أوقات طويلة أمام شاشة الحاسوب.

كما تشمل هذه الطرق أيضًا تجنب تناول الكثير من المسكنات؛ لأنها يمكن أن تقوم بمفعول عكسي وتزيد من وتيرة الإصابة بالصداع، والإكثار من السوائل.