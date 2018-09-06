علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الخميس، عن متطلبات الحصول على شهادة مطابقة للإرساليات، للمصنعين والمستوردين.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الحصول على الشهادة هي ” السجل التجاري للمنشأة، البيانات الفنية للمنتج، تقرير اختبار للمنتج من المختبرات المعتمدة أو المقبولة لدى الهيئة طبقًا للمواصفات الخاصة بالمنتج، بالإضافة إلى توفير التعهدات والالتزامات المنصوص عليها باللائحة “.

وتقدم هذه الشهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لكمية من المنتج المعد ” للتصدر، الاستيراد “، ويمكن تمييزها ” برقم تسلسلي، رقم الدفعة، وتاريخ الإنتاج “؛ للتأكيد على أنها مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

كما أشارت الهيئة إلى أن فترة الصلاحية تكون لمدة سنة واحدة من تاريخ الحصول على الترخيص أو بانتهاء الكمية المحددة في الشهادة، لافته إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط هنا