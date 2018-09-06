” المالكي ” ينفي رفض التحالف إعطاء تصريح لطائرة وفد الحوثيين المتجهة لجنيف

فهمي محمد(صدى):

قال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي تتبع النهج الإيراني في عدم الجدية بأي محادثات، وليس لديها أي قرار فيما يتعلق بالجوانب السياسية والتحركات العسكرية.

وأكد ” المالكي ” ، أنها مجرد أداة في يد إيران ومليشيا ” حزب الله ” اللبناني، مضيفًا: ” قدمنا كل التسهيلات من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف اليمنية، وغير صحيح رفض التحالف إعطاء تصريح لطائرة وفد الحوثيين المتجهة إلى جنيف ” .