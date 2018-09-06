عودة ظهور 6 أمراض كانت قد اندثرت في الماضي

واشنطن(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الحديثة، التي أعدها فريق من الباحثين الفرنسيين من معهد ” باستير ” ، إلى ظهور بعض الأمراض التي كانت قد انتشرت في الماضي، واعتقد الباحثون أنها اندثرت بعد تمكنهم من القضاء عليها نهائيًا.

وتمثلت تلك الأمراض في: ” الحصبة، شلل الأطفال، البرص، السل، مرض الزهرى، والجرب ” ، حيث كشفت الدراسة عن سبب ظهور هذه الأمراض، التي ظهرت قديمًا وأسفرت عن مصرع الملايين من البشر، وهو التراجع في تناول التطعيمات الخاصة بها.

وأوضحت الدراسة، أن هذه الأمراض ظهرت في كل من فرنسا وبريطانيا، ومقاطعة كوبيك الكندية، فيما طالب الباحثون بالعودة مرة أخرى إلى إعطاء التطعيم بانتظام، للوقاية من هذه الأمراض تفاديًا لانتشارها مرة أخرى.