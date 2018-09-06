أقراص جديدة تطيل عمر الإنسان 150 عاما
ابتكر اساتذة جامعة ساوث ويلز الأسترالية، أقراص جديدة تطيل عمر الإنسان إلى 150 عامًا، حيث يعمل على تجدد أعضاء الجسم الداخلية.
وأوضح العلماء أنه تم اختبار هذه الأقراص على الفئران المخبرية، حيث عادت الفئران المسنة فيزيولوجيا إلى نشاطها كما في فترة الشباب سواؤ في المظهر الخارجي للجسم أو الأعضاء الداخلية.
وأشار أحد الباحثين إلى أنه غامر وتناول قرصًا من هذه الأقراص الجديدة، مؤكدًا أن مفعوله كان مدهشًا، حيث انخفض عمر الباحث من الناحية الفيزيولوجية 24 سنة.
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1945 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا نوع من الدجل والكذب ولكن بأسلوب علمي
zezu[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 1 ساعة
بكذا نصير عالة على عيالنا..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 1 ساعة
خرابيط
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53503 ] نشر منذ 1 ساعة
كثروا منها صدقناكم ,,
,, بل آمنا باالله .. وكفرنا بكم وبخزعبلاتكم الشيطانيه ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32726 ] نشر منذ 48 دقيقة
أغلب الناس مصابين بالأحباط والأكتئاب
ونفسيااااات
وبعضهم ينتحر بدري
وش نبي بأطالة الأعمار😂😂😂😂😂😂