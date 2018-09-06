أقراص جديدة تطيل عمر الإنسان 150 عاما

كانبرا(صدى):

ابتكر اساتذة جامعة ساوث ويلز الأسترالية، أقراص جديدة تطيل عمر الإنسان إلى 150 عامًا، حيث يعمل على تجدد أعضاء الجسم الداخلية.

وأوضح العلماء أنه تم اختبار هذه الأقراص على الفئران المخبرية، حيث عادت الفئران المسنة فيزيولوجيا إلى نشاطها كما في فترة الشباب سواؤ في المظهر الخارجي للجسم أو الأعضاء الداخلية.

وأشار أحد الباحثين إلى أنه غامر وتناول قرصًا من هذه الأقراص الجديدة، مؤكدًا أن مفعوله كان مدهشًا، حيث انخفض عمر الباحث من الناحية الفيزيولوجية 24 سنة.