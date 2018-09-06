” الحربي ” عن حسين عبدالغني: الأجدر لتمثيل الأخضر في كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة نادي أحد سعود الحربي، أن لاعب فيرق أحد الحالي والنصر السابق حسين عبدالغني صاحب الـ41 عامًا هو الظهير الأيسر الأجدر بالانضمام لمعسكر المنتخب للاستعداد لكأس الأمم الآسيوية في الإمارات يناير المقبل.

وأوضح ” الحربي ” في صتريحات له أن النادي تعاقد مع حسين عبدالغني لخبرته الكبيرة في دوري المحترفين، مؤكدًا أنه أفضل اللاعبين في قطع الكرات.

يُذكر أن حسين عبدالغني تفوق على جميع لاعبي دوري المحترفين بقطع الكرة 7 مرات، ليكون أكثر قاطع للكرات في الجولة الأولى من الدوري.