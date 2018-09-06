بالفيديو.. الحروق المنزلية وطرق التعامل معها

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور خالد عبدالوهاب استشاري جراحة الجلد والليزر وزراعة الشعر ، عن أنواع الحروق المنزلية وطرق التعامل معها .

وقال دكتور خالد خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح السعودية ” ، من المعروف أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ، ووضعه الله كوقاية وحماية للجسم من الأتربة وحروق الشمس والعديد من العوامل البيئية ، ولكن يتعرض الجلد للحروق بطرق كثيرة داخل المنزل وخارجة .

وتابع دكتور خالد ، الحروق أنواع ودرجات ، وتكون أعراض الدرجة الأولى والخفيفة وجود أحمرار وتورم وألم ، والدرجة الثانية تكون بتكون فقاعات وتصلب في الجلد ، والشخص العام لا يعرف أنه مصاب بحروق من الدرجة الثالثة لهذا عليه الاستعانه بطبيب ومتخصص .

وأضاف ، عندما يتعرض الإنسان لحروق وتلتزق بالملابس على من بصحبته أن يقوم بقص أطراف الملابس وعدم لمس الجزء الملتصق بالجلد والذهاب فوراً إلى الطوارئ .