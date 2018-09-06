بعد رفضهم تسليم ابني شقيقتهم الميراث.. المحكمة تأمر ببيعه بـ ” مزاد “
أصدرت محكمة التنفيذ أمرًا ببيع عقارات ورثة في المزاد؛ وذلك بعد رفضهم تسليم ابنَيْ شقيقتهم المتوفاة حصتهما من ميراث والدتهما.
وبالتطرق للتفاصيل، اضطرا رجل وشقيقته للجوء إلى المحكمة؛ وذلك بعد فشلهما في الحصول على نصيبهما من حصة والدتهما في إرث أبيها.
وعن حكم المحكمة، فقد قضت المحكمة لصالحهما وأحالت الحكم للتنفيذ، إلا أن ” الورثة ” ماطلوا في تنفيذ قرار محكمة التنفيذ؛ بإعطاء ابنَيْ شقيقتهم حقوقهما في الميراث؛ مما دفع المحكمة لإصدار قرار ببيع 6 عقارات وأراض من الورِثة في المزاد.
ومن جانبه، أوضح المسؤول عن المزاد يحيى أبو رأس، أن العقارات بيعت بنحو 4 ملايين ريال، وذلك بما يعادل ضعف قيمتها الفعلية؛ بسبب المنافسة بين رجال الأعمال.
كان زمان[ عدد التعليقات: 3078 ] نشر منذ 4 ساعات
اغبياء …
البعض ينقهر ان بنات أختة يجيهم نصيب من الميراث …
(( هذا حكم الله )))
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53503 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ,,
,, المثل قال // رب ضارة نافعه ..
,, تأخروا إلى ان أُجبروا على لبيعها باالمزاد فبيعت بأضعاف القيمة الفعليه ,,
محمد سعد[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله والله كثير من الناس عندهم ( الدين ركوع وسجود اي تمارين رياضية فقط بدون اي محتوى ديني ) تلاقيه في المسجد ويصلي يركع ويسجد واول مايخرج يظلم ويغتاب ويلعن ويسرق ويأكل ربا ويزني ويعمل جميع انواع المعاصي والموبقات !
الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ))
وفي حديث ((من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه.))
وفي اعطاء الناس اموالهم قال تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].
وكل اموال الناس هو نوع من الظلم قال تعالى ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾
فالدين شيء عظيم عظيم عظيم ليس مجرد صلاة وصيام وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أتدرون ما المفلس؟” قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:” إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار”.
فا للاسف الشديد كثير من الناس يصلي ويصوم وملتزم بالدين ولكن اذا جاء عند المال فهو يستحل كل شيء ولا يعرف فيه الحرام من الحلال يستحل مال اخيه او اخته او حفيده او جاره او صديقه او يستحل مال الدولة ويقول اكل مال الدوله حلال لا ياخي من قاللك ان هذا مال الدولة الدولة فقط راعية لهذا المال هذا مال الوطن ومال الشعب جميعا ولا يجوز لك ان تستحله وتأخذ حقك وحق غيرك
سعد[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 3 ساعات
أقترح على وزارة العدل أن تصدر نظام إجباري بقسمة الميراث خلال (مدة محددة من وفاة المورث )غير قابلة للتأجيل
إلا بسبب شرعي ومنطقي وعقلاني .
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7242 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذا معروف عند الأغلبية للاسف انه البنت تحرم من ورثها بحجة انها تعطيها لعيال الناس اللي هم عيالها يعني يقولون حلال ابونا ما تأخذه بنت وتعطيه زوجها وعيالها لاسف هذا جهل بجهل عيال الأخت ماهم عيال ناس هم محارم واهل وعزوة والمفروض يأخذون حقهم بالمعروف ما توصل للمحاكم بس وش نقول بعقول متحجرة الله يعين المحاكم والقضاة
زائر[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 15 دقيقة
الدين هو التقوي هو خشية الله ناس كثير تلقاه محافظ علي الصلاة والصيام لكن يغش ويكذب وياكل حرام ويظلم ويفكر ان شطاره و صحاوه منه الورث فيه حديث انه من حرم وارث من ورثه حرم الله عليه الجنه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32726 ] نشر منذ 7 دقائق
طبقو المثل الي يقول
من بغاه كله…..خلاه كله😂😂😂