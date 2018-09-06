بعد رفضهم تسليم ابني شقيقتهم الميراث.. المحكمة تأمر ببيعه بـ ” مزاد “

عادل الحربي(صدى):

أصدرت محكمة التنفيذ أمرًا ببيع عقارات ورثة في المزاد؛ وذلك بعد رفضهم تسليم ابنَيْ شقيقتهم المتوفاة حصتهما من ميراث والدتهما.

وبالتطرق للتفاصيل، اضطرا رجل وشقيقته للجوء إلى المحكمة؛ وذلك بعد فشلهما في الحصول على نصيبهما من حصة والدتهما في إرث أبيها.

وعن حكم المحكمة، فقد قضت المحكمة لصالحهما وأحالت الحكم للتنفيذ، إلا أن ” الورثة ” ماطلوا في تنفيذ قرار محكمة التنفيذ؛ بإعطاء ابنَيْ شقيقتهم حقوقهما في الميراث؛ مما دفع المحكمة لإصدار قرار ببيع 6 عقارات وأراض من الورِثة في المزاد.

ومن جانبه، أوضح المسؤول عن المزاد يحيى أبو رأس، أن العقارات بيعت بنحو 4 ملايين ريال، وذلك بما يعادل ضعف قيمتها الفعلية؛ بسبب المنافسة بين رجال الأعمال.