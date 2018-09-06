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” الحصيني ” يحذر من سيول وصواعق على عدة مناطق بالمملكة

” الحصيني ” يحذر من سيول وصواعق على عدة مناطق بالمملكة
حمود العنزي(صدى):

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار اليوم وليلة الجمعة، محذرًا من السيول والرياح المغبرة والصواعق.

وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الأمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق ” مكة، المدينة، الباحة، عسير، جازان، وتبوك تمتد إلى حائل “.

وقال في تغريدة له ” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار “.


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