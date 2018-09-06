” الحصيني ” يحذر من سيول وصواعق على عدة مناطق بالمملكة
توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار اليوم وليلة الجمعة، محذرًا من السيول والرياح المغبرة والصواعق.
وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الأمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق ” مكة، المدينة، الباحة، عسير، جازان، وتبوك تمتد إلى حائل “.
وقال في تغريدة له ” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار “.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4587 ] نشر منذ 3 ساعات
الله كريم