” الحصيني ” يحذر من سيول وصواعق على عدة مناطق بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار اليوم وليلة الجمعة، محذرًا من السيول والرياح المغبرة والصواعق.

وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الأمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق ” مكة، المدينة، الباحة، عسير، جازان، وتبوك تمتد إلى حائل “.

وقال في تغريدة له ” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار “.