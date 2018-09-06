مؤسسة مطوفي الدول العربية تعلن عن إحصائياتة مغادرة 85% من الحجاج العرب

حامد العمري(صدى):

أعلنت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية عن مغادرة 85 % من الحجاج العرب الذين قدموا هذا الموسم لأداء النسك وبلغ عددهم أكثر من 282 ألف حاج من 19 دولة عربية.

ووفق الإحصائية الصادرة من المؤسسة فإن عدد الحجاج المغادرين حتى يوم أمس الأربعاء بلغ 242 ألف منهم أكثر من مائة الف عن طريق جدة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ، فيما غادر عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 92 ألف .

في حين بلغ عدد المغادرين عبر المنافذ البرية 46 ألف موزعين على المنافذ الشمالية ، والجنوبية والشرقية لحجاج بلاد الشام واليمن وعمان والكويت ، فيما تبقى حوالي 40 ألف سيغادرون خلال أسبوعين على أبعد تقدير ، حيث يعتبر يوم 15 من شهر محرم المهلة الاخيرة للحجاج للمغادرة.

وفي الوقت الذي تصدرت مصر أكثر دولة عربية مغادرة لحجاجها بـ 52 ألف فإنها تصدرت أيضا عدد الحجاج المتبقين بـ 13 ألف ، وجاءت الجزائر ثانيا ، إذ غادر منها 32 الف ، بينما تبقى 9500 حاج ، كما غادر من السودان 27800 الف حاج ، فيما تبقى 146 حاج، ورحل من العراق 32 الف ، وتبقى أكثر من 3 الاف حاج .

وفي الوقت الذي غادر جميع حجاج اليمن البالغ عددعم 21 الف ، فإن المغادرين من حجاج سوريا بلغ 17500 ، في وقت تبقى 1400 حاج ، وتم ترحيل 13 ألف حاج مغربي عبر مراكز التفويج بعد ادائهم للنسك ، بينما تبقى أكثر من 4 الاف حاج .

وحرصت المؤسسة عبر مكاتب الخدمة الميدانية البالغة 147 مكتب على عمل حفلات توديع للحجاج سواء في مساكنهم أو في مراكز التفويج ، حيث قدمت خلالها الهدايا والورود وماء زمرم وبعض الوجبات، والمرطبات في أجواء جميلة انعكست على حجاج بيت بالله الحرام بالرضا بمشاركة المطوفات وابنائهن ، وذلك بمتابعة رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف محمد معاجيني وباقي أعضاء مجلس الإدارة المشرفين على قطاعات المؤسسة .

وفيما بلغ عدد المنومين من المرضى من الحجاج العرب 36 حاج وحاجة فقط ، منتشرين في مستشفيات مكة المكرمة ، وكان عدد المتوفين إجمالي بلغ 118 أغلبهم من المصابين بأمراض كبار السن والشيخوخة.

وتعمل إدارة الخدمات العامة في المؤسسة على متابعة أوضاع الحجاج المرضى لحين شفائهم ، فميا تحرص على إنهاء إجرءات دفن الحجاج العرب في مكة المكرمة أو نقل جثمانه لبلده في حال أرادت دولته والحجاج ذلك .