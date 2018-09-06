النشاط الرياضي والجهاز التنفسي

عند اداء الجهد الرياضى تزداد سرعة التنفس, ولكن هذه الزياده تختلف من فرد الى آخر وتختلف ايضا حسب نوع النشاط الممارس ومده ادائه, حيث يرافق ذلك عدة تغييرات في وظائف الجهاز التنفسي اهمها:

التغيرات التي تحدث في الجهاز التنفسي عند القيام بمجهود متوسط الشدة ولمده طويلة

فى حاله النشاط البدنى المتوسط الشده كالمشى السريع لمده طويله تزداد سرعة التنفس ثم يقل معدله وينتظم لفتره معينه تسمى الفتره الثابته, ويصل الفرد الى هذه الحاله بعد مرور 4-5 دقائق والفتره الثابته هى الفتره الزمنيه اللازمه لتكيف الجهازين الدورى والتنفسي (اى تنظيم عمليه تبادل الغازات فى الرئتين وتزويد العضلات العامله بما تحتاجه من الاوكسيجين) حيث تثبت في الفتره الثابته :

سرعه الدوره الدمويه، درجه تركيز حامض اللبنيك فى الدم، – درجه حراره الجسم، يبقى الجسم فى هذه الحاله (الثابته تقريبا) طوال فتره النشاط مع ملاحظه تكوين دين اوكسيجيني قليل, وبعد انتهاء النشاط وعوده الجسم الى حالة الراحه يعوض هذا الدين حيث فى هذه الفتره تزداد سرعة التنفس .

إن ثبات كميه الاوكسجين خلال الدقيقه لا تعنى وصول اللاعب الى الوضع الثابت, فقد يكون ثبات كميه الاوكسجين دليل عدم قدره اللاعب على استخلاص كميه اكبر من الاوكسجين, ويمكن التأكد من ذلك بزياده شدة المجهود فاذا ازداد معدل التنفس ليتناسب مع احتياجات النشاط الجديد هذا يدل على وصول الفرد الى الحاله الثابته , واذا ما بقيت كمية الاوكسجين كما هي دل ذلك على ان اللاعب قد وصل الى اقصى كميه من الاوكسجين يمكنه الحصول عليها, وان هذه الحاله لا ينطبق عليها ما يعرف بالحاله الثابته , حيث لايزداد معدل التنفس مع زياده الجهد الرياضى وهذا يدل على ان هذا اقصى معدل لاداء مثل هذا المجهود .

ولكي يصل الفرد الى الفتره الثابته او الفتره المنتظمه يجب ان يحدث تكيف فسيولوجى لاجهزه الجسم المختلفه , والتى تعمل كوحده واحده لتستطيع اداء النشاط الرياضى وسرعه الوصول الى الفتره الثابته تتوقف الى حد كبير على كفاءه الرياضي الوظيفيه والتدريب المنتظم .

* اهم التغيرات التى تحدث فى الفتره الثابتة:

– انخفاض سرعه التنفس بالمقارنه مع فتره بدء القيام بالمجهود مع سهوله التنفس

– تقل درجه استهلاك العضلات للاوكسجين

– تقل وتنتظم ضربات القلب مقارنه مع فتره بدء المجهود

– تنظيم عمل العضلات وعدم الشعور بالالام العضلية, وترتفع درجه حرارتها مما يساعد على اتمام التفاعلات الكيميائيه , وبذلك تزداد قوه انقباض العضلات.

* التغيرات الني تحدث في الجهاز التنفسي عند القيام بمجهود عالي الشده لفتره قصيره:

يحدث هذا فى سباق الجرى لمسافات قصيره وفى السباحه لمسافه قصيره , وان معدل التنفس يزداد ولا يعود الى معدله الطبيعى , الا بعد فتره من الزمن فى نهايه النشاط ,و ذلك بسبب الزياده الكبيره فى معدل التنفس لكي تمد العضلات بالاوكسجين اللازم للقيام بمثل هذا المجهود فى فتره زمنيه قصيره , ولكن الجسم يسد النقص الاوكسجينى الحاصل عن طريق استهلاك جزء من اوكسجين العضلات الموجوده فى هيموجلوبين العضلات (المايوجلوبين )ونتيجه ذلك النقص الذى يحدث فى المايوجلوبين يتجمع حامض اللبنيك فى تلك العضلات والتى تحتاج بعد الانتهاء من المجهود الى الاوكسيجين للتخلص من الحامض المتجمع فيها.

ان كميه الاوكسجين اللازمه للنشاط العنيف السريع اكثر مما يمكن ان يحصل عليها الفرد خلال الفتره الزمنيه التي يستغرقها النشاط , والفرق فى كميه الاوكسجين المطلوبه للمجهود البدني وكميه الاوكسجين التى يتم الحصول عليها عن طريق التنفس اثناء النشاط تسمى بالدين الاوكسجينى وتعوض هذه الكميه فى البدايه من المايوجلوبين في العضلات , وبعد انتهاء المجهود تعوض عن طريق التنفس , وهذا ما يفسر استمرار زياده سرعه التنفس لفتره طويله بعد الانتهاء من القيام بالمجهود الرياضى.

* ان قابلية الرياضى على اداء هذه النشاطات يتوقف على عاملين هما:

– اقصى كميه اوكسجين يتمكن الفرد استخلاصها من الرئتين الى الدم فى الدقيقه وهذا يتوقف على كفاءة الجهاز التنفسى وجهاز الدوران والدم .

– اقصى كميه دين اوكسجيني يمكن الفرد ان يحصل عليه يزداد هذان العاملان بالتدريب المنتظم, ويمكن عن طريق معرفتهما تحديد مقدارالجهد الذى يستطيع الرياضى ان يقوم به , وكذلك تحديد الفتره الزمنيه التي يستطيع الرياضي ان يستمر فى هذا الاداء الرياضى. فاذا تمكن اللاعب استخلاص

4 لترات من الاوكسجين من الدم فى الدقيقه الواحده وفى نفس الوقت يمكن ان يحصل على دين اوكسجين قدره 10 لترات فانه اذا اشترك فى سباق بسرعه تتطلب 5 لترات من الاوكسيجين فى الدقيقه , اى انه يجب ان يستدين لتر واحد من الاوكسجين فى الدقيقه وبذلك يمكن ان يتحمل هذا المجهود لمده عشر دقائق , فاذا زاد هذا اللاعب من سرعته بشكل مضاعف لما كانت عليه أصبح يحتاج الى 10 لترات فى الدقيقه بدلا من 5 لترات أي إنه يحتاج إلى 6 لتر دين اوكسجينى فى الدقيقه وبذلك نجد ان اقصى مده للقيام بهذا النشاط الجديد 10 /6 = 3/ 2 ,1 دقيقه .

* التنفس عند الضغوط المختلفة :

المقصود به التنفس (عند الضغط الجوى الاعتيادى او عند الضغط الاعلى من الطبيعي أي في منطقة منخفضة عن مستوى سطح البحر او التنفس عند ضغط اقل من الضغط الجوى الاعتيادى اى التنفس في المرتفعات) , ان انتقال الفرد من الضغط الجوى الاعتيادى الى ضغط جوى أعلى لا يشكل أي تأثير على التهويه بل سيتحسن عامل التهويه وذلك نتيجه زياده الضغط الجزيئى للاوكسجين .

اما في حالات التعرض إلى ضغوط جويه مرتفعه جدا فان الزيادة في الضغط الجزئى لغاز النايتروجين يؤدي إلى تخدير الجهاز العصبي وبالتالي يضعف عمليه التنفس ثم يوقفه. في المجال الرياضي يتعرض الرياضي إلى اللعب فى أماكن منخفضة عن سطح البحر قليلا وفى مثل هذا التعرض تتحسن التهويه, اما عند التعرض إلى ضغط أقل من الضغط الاعتيادى الذي كثيرا ما يعرض الاشخاص فى المجال الرياضى الى الاختناق لأن الاوكسجين الذى يصل الى خلايا الجسم سيقل عن المعتاد عليه , وعند التنفس في الضغط الجوى الاعتيادى (عند سطح البحر) اى عند ضغط 760 ملليمترزئبق نسبه الاوكسجين فى الجو حوالي 20% تقريبا اي ان الضغط الجزئى للاوكسجين تقريبا 152ملم زئبق (760 × 20%) = 152 ملليمتر زئبق .

عند الصعود إلى مكان مرتفع فالضغط الجوى يساوى 760 /2 = 380مللمتر زئبق ففى هذه الحاله فان الضغط الجزئى للاوكسجين =380 × 20 / 100 وهكذا.

يحدث نتيجة التعرض إلى مثل هذه الظروف اعراض وعلامات مرضيه منها الصداع والاجهاد مع زيادة معدل التنفس وزياده ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ويتبع هذه الأعراض هبوط في مستوى وظائف الجهاز التنفسى , واحيانا توقف فى الدورة الدموية وتزداد هذه الاغراض بزياده المجهود الرياضى , واحيانا تكون هذه الأعراض بسيطة جدا بحيث لا يحسها الفرد وعند تعود الرياضي على الظروف المحيطه به يصبح متاقلم .

نتيجة ما يلى :

– زياده السعة الحيوية .

– زياده نسبه هيموغلوبين الدم علما ان الفرد يحتاج الى فتره زمنيه تستغرق عده اسابيع للتاقلم علي هذا.

* تأثير التدريب الرياضي على الجهاز التنفسي

– زيادة السعة الحيوية وخاصة في الالعاب التي تتطلب كفاءة الجهاز الدوري التنفسي كما في السباحة والعدو لمسافات طويلة وكرة القدم وتزداد السعة الحيوية حسب أنواع النشاط الرياضي في التدريب المنتظم .

الأقتصادية في عملية التنفس وزيادة في أمتصاص الأوكسجين من قبل جدران الحويصلات الهوائية وإن معدل سرعة التنفس للرياضيين الممارسين وخاصةً رياضات المطاولة تتصف ببطء التنفس مقارنةً بغير الرياضيين .

– تحسن القابلية القصوى للأستهلاك الأوكسجين .

– تحسن القابلية اللأوكسجينية وخاصةً في تدريبات القصيرة ( القوة في السرعة ) .

– ممارسة أوجه النشاط الرياضي بصورة منتظمة يساعد على زيادة السعة الهوائية فمن المعروف أن معدل التنفس فى الدقيقة حوالى من 15-16 مرة /دقيقة , ويزيد هذا المعدل فى حالة أداء مجهود بدني حتى يمكن إمداد الجسم بكمية اكبر من الأكسجين إلا إن الزيادة فى المعدل عند الممارسين تكون اقل من الزيادة عند غير الممارسين فى حالة بذل مجهود بدنى مضاعف.

– ممارسة الرياضة تعمل على تقوية عضلات التنفس وأهمها عضلة الحجاب الحاجز وعضلات ما بين الضلوع التى ترفع من كفاءة وظائف الرئتين والجهاز التنفسى.

– ممارسة الرياضة تعمل على زيادة الجلد التنفسى بمعنى إمكانية الاستمرار فى أداء المجهود البدني دون الشعور بالتعب

تاثير التدريب الرياضى على الجهاز التنفسى :

1- زيادة التهوية الرئوية بما يساعد على إزالة تراكم ثانى أكسيد الكربون.

2- زيادة حجم الرئتين وبالتالى زيادة كفاءتها.

3- زيادة الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية يحسن عملية تبادل الغازات .

4- نقص عدد مرات التنفس من حوالى 16 مرة إلى 12 مع زيادة عمق التنفس

5- زيادة مقاومة الجهاز التنفسى ضد الأمراض الخاصة به من تغيرات فسيولوجية ، زيادة الكفاءة الرئوية فسيولوجيا ً وتشريحيا ً( 4 : 109 ) .

6- إرتفاع معدل تبادل الغازات من نحو 20-30 ضعف حالة الراحة فى حالة الجهد البدنى الشاق وزيادة حجم نشاط أجسام الميتوكوندريا

7- زيادة سرعة وعمق التنفس مما يؤدى إلى زيادة معدل التهوية الرئوية المشار إليها سابقا ً فيصل من نحو 15-20 لتر هواء.

8- زيادة النشاط القبلى الوعائى مما يؤدى إلى :

– زيادة النشاط القلبى الوعائى فى الدقيقة

– زيادة شدة عمليات الأكسدة.

– زيادة كمية الأكسجين المستلصة فى الدقيقة.

– ارتفاع معدل استخلاص الأكسجين بالحويصلات هوائية كنتيجة لإرتفاع معدل ثانى أكسيد الكربون وإنفاض كمية الأأكسجين بالعضلات العاملة، وسرعة العودة إلى الحالة الطبيعية أثناء الراحة.

9- زيادة معدل إستخلاص الاكسجين من الدم بالأنسجة العضلية

10- زيادة تركيز الهيموجلبين ( العامل للأكسجين ) بالدم ، نتيجة لإفراز الفرق ونقص الماء فى الدم مما يؤدى إلى زيادة قدرة الدم على الإتحاد بالأكسجين

11- أثبتت التجارب أنه هناك علاقة فيما بين زيادة معدل إستهلاك الأكسجين وشدة الحمل التدريبى أو التنافسى.

12- يسبب زيادة تراكم اللاكتيك بالعضلات إلى زيادة حجم التهوية الرئوية خلا المجهود العنيف إذا يصل محتواه فى الدم إلى نحو 100 مجم فى كل 100 سم3

13- يسبق إرتفاع معدل ثانى أكسيد الكربون فى الدم إلى إستثارة مراكز التنفس.

14- زيادة معدل إستخلاص الاكسجين بالرئتين وإنتقاله مع الدورة الدموية .

15- عودة حموضة الدم إلى حالتها الطبيعية تقريبا ً فى مرحلة إستعادة الشفاء مع إستمرار شدة عمليات التنفس حتى إستعادة المستوى المتعادل فى الدم.

( أ ) التغيرات المصاحبة للتدريب او النشاط البدنى على الجهاز التنفسي التغيرات الفسيولوجية :

1- زيادة السعة الحرارية وبالتالى زيادة حجم التهوية الرئوية.

2- زيادة الكفاءة الرئوية فسيولوجيا ً وتشريحيا ً

3- زيادة سرعة وعمق التنفس وتناسب ذلك مع حجم الجهد البدنى.

4- سرعة التخلص من ثانى أكسيد الكربون

5- إرتفاع معدل إستخلاص الأكسجين . بالحويصلات الرئوية والأنسجة العضلية

6- زيادة حجم نشاط أجسام الميتوكوندريا.

(ب) التغيرات البيوكيميائية ( المصاحبة للجهد البدنى ) :

إن العلاقة بين الجهاز التنافسى والجهاز العضلى تتحقق عن طريق نظام معقد يتمشى مع التغيرات الوظيفية فى الأعضاء العاملة أثناء المجهود البدنى ، وتدعى تلك التغيرات بالتغيرات البيوكيميائية وتلعب تلك التغيرات دورا هاما خلال التدريب الرياضى .

1- أثبتت التجارب أن هناك علاقة بين زيادة معدل إستهلاك الإكسجين وشدة العمل التدريبى أو التنافسى .

2- تسبب تراكم حمض اللكتيك بالعضلات زيادة حجم التهوية الرئوية خلال المجهود العنيف .

3- يسبب إرتفاع معدل ثانى أكسيد الكربون فى الدم إستثارة مراكز التنفس .

4- عوده حموضة الدم إلى حالتها الطبيعية تقريبا فى مرحلة إستعادة الشفاء

5- زيادة سرعة وعمق التنفس والكفاءة القلب وعائية بفعل منعكس خلال الجهد البدنى

6- يزداد معدل إستخلاص الأكسجين بالرئتين وإنتقاله مع الدورة الدموية الكبرى أى الدورة الجهازية خلال التدريب الرياضى أو الجهد البدنى فيحقق :

• زيادة عدد الشعيرات الدمويه العامله بالجهاز العضلى الإرادى

• زيادة سرعه دوران الدم بالدورتين ( الصغرى والكبرى ) .

• زيادة معدل إستخلاص الأكسجين بالعضلات العامله

• زيادة التهوية الرئوية

7- زيادة عدد أجسام الميتوكوندريا ، وزيادة حجم نشاطها بزيادة كمية الأكسجين المستخلصة بالنسيج العضلى الإرادى

8- زيادة السعه الحيوية لدى المدربين عنها لدى غير المدربين تتراوح لدى المدرب ما بين 4 – 5 لتر.

(ج) التغيرات أو التأثير المورفولوجى ( التركيبى – التشريحى – التكوينى ) .

1- تنيجة التدريب الرياضى تزداد كثافة الشبكة المحيطة بالحويصلة الهوائية وذلك ينعكس على معدل تبادل الأكسجين.

2- التدريب الرياضى يؤدى إلى زيادة حجم الحويصلات الهوائية بنسبة كبيرة وزيادة مداها نتيجة لإنتفاخ الرئتين .

3- ونتيجة زيادة كثافة الشبكة المحيطة بالحويصلة الهوائية بتزداد حجم وسعة الرئتين من حيث الفراغ الداخلى .

4- التدريب الرياضى بيؤدى إلى زيادة كفاءة عضلات التنفس (عضلة الحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع)

5- نتيجة للتدريب الرياضى تتأثر الشعب الهوائية حيث تزداد إتساعها ويزداد قطرها لمرور الهواء بكمية كبيرة

6- ونتيجة التدريب يصبح نسيج الرئه أكثر مطاطية وذلك لأن المسافة التى تتمدد فيها الرئتين تكون أكبر عن الفرد الرياضى من غيره .

7- تكيف الجهاز التنفسى للتدريب Respiratory Adaptations To Training تتحسن وظائف الجهاز التنفسى نتيجة التدريب الرياضى مما يؤدى إلى زيادة كفاءته ثم يتكيف مع أنواع الجهد البدنى التى يتلقاها الفرد الرياضى وتظهر علامات هذا التكيف من خلال النقاط التالية :

الأحجام الرئوية : Lung Volumes

1- يتغير حجم وسعه الرئة نتيجة التدريب، فتزداد السعه الحيوية ( Vital Capacity ) وهى تعنى كمية الهواء التى يمكن زفرها بعد أقصى شهيق .

2- معدل التنفس : Respiratory

بعد التدريب الرياضى يقل عادة معدل التنفس أثناء الراحة وأثناء العمل دون الحد الأقصى وهذا الإنخفاض يكون بسيطا ، بينما يزداد معدل التنفس عند العمل البدنى بمستوى الحد الأقصى .

3- التهوية الرئوية Pulmonary Ventilation:

– لا تتغير التهوية الرئوية بشكل ملحوظ بعد التدريب ، ويمكن أن تنخفض فى حالة الراحة وأثناء التدريب دون الحد الأقصى .

– وأثبتت دراسات حديثة أن التهوية الرئوية لدى الرياضيين ذوى المستويات العالية تصل إلى 240 لتر/ ق أى أنها تبلغ ضعف الفرد العادى .

4- الإنتشار الرئوية Pulmonary Diffusion :

الإنتشار الرئوي لإتمام تبادل الغازات يزداد عند العمل بالحد الأقصى من التدريب حيث يزداد تدفق الدم إلى الرئة نتيجة ورود كمية دم كبيرة من القلب .

5- فروق الأكسجين الشريانى والوريدى: Arterial –Venous Oxygen Diffence

يتغير محتوى الأكسجين الشريانى قليلا مع التدريب على الرغم من أن الهيموجلوبين الكلى يزداد إلى أن كمية الهيموجلوبين لكل خلية من الدم تظل كما هى أو تقل قليلا .

6- معدل التغير في التنفس : Respiratory Exchange Ratio

7- معدل التغير فى التنفس يرمز له بالرمز ( RER ) وهو يعنى النسبة بين ثانى أكسيد الكربون المفرز المفرز والأكسجين الممتص أثناء عمليات الأرض وبعد التدريب تنخفض هذه النسبة.

8- الإمتصاص الأقصى للأكسجين : Maximal Oxygen Consumption

بلغت نسبة الإستهلاك النسبى للأكسجين لدى اللاعبين ذو المستويات العليا من70 – 90 ملل/كجم/ق ( 2 : 92 – 94 ) .