حساب المواطن ردا على شكوى مواطن: لابد من الإفصاح عن السجل التجاري

عادل الحربي(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، مع شكوى مواطن حول عدم حصول والدته على الدعم منذ شهرين؛ بسبب السجل التجاري رغم عدم وجود أرباح.

وأكد حساب المواطن ردًا على شكوى المواطن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري “، ومصدر الدخل ” سجل تجاري.

وأضاف أنه إذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل 0، ثم التوجه إلى قائمة دراسة الأهلية لتقديم اعتراض على عدم الأهلية بعد الإفصاح عن السجل التجاري.

وكان مواطن وجه شكوى إلى خدمة عملاء حساب المواطن، موضحًا أن السجل التجاري لا يعود على والدته بأي نوع من الأرباح بل إنه تم تفعليه لأجل نقل كفالة لا أكثر، متسائلًا ” هل سيتم تعويضها عن الدفعات السابقة “؟.

يُذكر أن الاثنين المقبل الموافق 10 سبتمبر هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة رقم 11 لشهر أكتوبر، وعلى من لم يسجل في البرنامج، التسجيل عبر الرابط التالي هنا