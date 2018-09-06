بالفيديو.. طريقة تخسيس 3 كيلو في 4 أيام بدون ريجيم

أماني الغامدي(صدى):

التخلص من الوزن الزائد باتباع نظام غذائي محدد، يعد من الأمور التي يفشل في اتباعها الكثيرون، ولذلك يظل هناك الكثير ممن يبحثون عن أفضل وسيلة للتخسيس بدون نظام محدد.

وكشف خبير التغذية خالد محمد ، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن الحل المثالي للتخلص من الوزن الزائد، دون اتباع أي أنظمة ريجيم، بالنظام التصاعدي، والذي يعتمد على تنظيم السعرات الحرارية.

وقال خالد ، إننا في هذا النظام سيخسس 3 كيلو في 4 أيام فقط ، وعلى متبع هذا النظام أن يتبع الطريقة التصاعدية ، أي أن يتناول في اليوم الأول 500 سعر واليوم الثاني 1000 سعر حراري ، واليوم الثالث 1500 سعر حراري وفي اليوم الرابع يتم تناول 2000 سعر حراري ، وهذا حتى لا يتعود الجسم على الريجيم ، ويظل في حرق الدهون بنفس الكفاءة حتى نصل للوزن الذي نريده .