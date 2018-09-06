هوس مواقع التواصل ” قنبلة موقوتة ” : سب.. قذف.. انتحار.. أفكار هدامة

إسراء العشري(صدى):

تعد مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بمثابة مجتمعات افتراضية على شبكة الإنترنت، حيث يقوم الأفراد من جميع أنحاء العالم بمشاركة أفكارهم وآرائهم واهتماماتهم من خلالها، كما تساعد الأشخاص في التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم الذين يعيشون في أماكن نائية عنهم، بل تمكنهم من تكوين صداقات جديدة مع آخرون.

” وسائل انفصال لا اتصال “

فكانت الفكرة الرئيسية التي أنشئت من أجلها مواقع التواصل، هي ربط الأشخاص ببعضهم البعض، وتمكينهم من الإطلاع على أخبار أصدقائهم بشكل يومي، ومن أشهر هذه المواقع والتطبيقات: ” تويتر ” ، ” فيسبوك ” ، ” انستجرام ” ، ” سناب شات ” ، ” واتساب ” .. وغيرهم.

ولكن سرعان ما تحولت تلك المواقع إلى ” قنبلة موقوتة ” ، حيث بعدت كل البعد عن أهدافها والغرض التي أنشئت له، فأصبحت وسائل ” انفصال لا اتصال ” ، إذ بات الأفراد يكرسون حياتهم لها ويستغرقون معظم يومهم في الجلوس أمامها، مما أعاقهم عن ممارسة حياتهم اليومية برفقة ذويهم، وجعلهم يفتقدون الحياة الأسرية، وعطلهم عن مواصلة نشاطاتهم وأعمالهم، نتيجة الوقت الكبير الذي يقضونه أمام شاشات الحاسبات أو الهواتف الذكية التي لم يستطع أحد الاستغناء عنها هذه الأيام.

” فتن وشائعات مثيرة للجدل “

علاوة على ذلك، أصبحت تلك المنصات هي المروج الأول للفتن والشائعات والأخبار المغلوطة، فضلًا عن استخدام الأفراد لها لنشر التعصب والأفكار المتطرفة، مما جعلها تشكل أحد أهم العوامل المؤثرة على الرأي العام لأغلب المجتمعات، بل في بعض الأحيان تكون هي المشكل الرئيسي للقضايا المثارة.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أصبحت تلك المواقع بمثابة منبعًا للجدل والإثارة، فأصبحت صورة واحد أو تغريدة صغيرة كفيلة بإشعال الرأي العام، فينهال رواد تلك المواقع بالتعليق عليها أو إعادة التغريد بها، مما يثير الجدل ويصنع من الخبر الصغير قضية كبيرة يتفق أو يختلف حولها أفراد المجتمع.

وبسرعة شديدة، تتحول واقعة لا تستدعي اهتمام إلى قضية رأي عام من خلال وسمًا يدشنه الملايين من نشطاء هذه المواقع، والذي ينهال عليه المغردون بالتعليق سلبًا أو إيجابًا، ليصبح ” ترند ” على تويتر في دقائق.

” منصات السب والقذف “

ومن أخطر الأمور التي نتجت عن استخدام مواقع التواصل، هو انتهاك الخصوصية وجعل الحياة الخاصة لأفراد المجتمع ” مشاع ” ، فبمجرد نشر الشخص لصورة له أو تغريدة لأصدقائه يعبر فيها عن شيئًا خاص به، يبدأ نشطاء تلك المواقع بتتبعه ومراقبته، وأكثر المتضررين من ذلك هم ” المشاهير ” ، سواء الفنانين أو الإعلاميين، أو الرياضيين، وغيرهم، فهم الفئة الأكثر عرضة لانتهاك حياتهم الخاصة.

كما أصبحت تلك المواقع مسرحًا للسب والقذف وإهانة الغير، فكل من يتعرض للمضايقة من قِبل أحد الأشخاص، سرعان ما ينهال عليه بالتغريدات المسيئة أو المنشورات التي تشتمل على سباب وشتائم، هذا إلى جانب المعارك ” التويترية ” الشرسة بين العديد من المشاهير، والذين يتبادلون التغريدات المشينة والألفاظ البذيئة عبر حساباتهم على هذا الموقع، وحدث ولا حرج.

” ناقوس الخطر “

أما الخطر الأكبر الذي يهدد المجتمع الآن، فهو تأثير هذه المواقع على الشباب وصغار السن، فهم الفئة الأكثر تضررًا من تلك المواقع، وذلك نظرًا لاستخدامهم المفرط لها، والذي أصبح كـ ” الإدمان ” ، الذي ينهش في أجسادهم دون أن يدروا، فهؤلاء الصغار من السهل التأثير عليهم من خلال بث الأفكار غير المرغوب فيها في أذهانهم، فضلًا عن تكوين اتجاهاتهم نحو قضية ما، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل المجتمع وشبابه.

” الألعاب الإلكترونية طريقك للانتحار “

ومن أبرز القضايا في هذا الشأن، والتي شغلت الرأي العام بالمملكة، هي الألعاب الإلكترونية القاتلة وأهمها: ” الحوت الأزرق ” ، والتي أودت بحياة العديد من الشباب والمراهقين والأطفال، ودفعتهم للانتحار لتنفيذ أوامر هذه اللعبة القاتلة، الأمر الذي بات يشكل خطرًا يداهم الأسر بالمملكة، خاصةً بعد أن شهدت عدة مناطق ومنها: ” مكة والباحة وغيرها ” ، أكثر من واقعة انتحار لأطفال وشباب في سن المراهقة بالمملكة.