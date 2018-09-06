ميريام فارس تعود للساحة في اليوم الوطني السعودي

أماني الغامدي(صدى):

تعود الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلى الساحة الفنية من جديد بعد انقطاع عدة أشهر؛ بسبب خضوعها لعلاج كثيف على خلفية إصابتها بمرض لم تصرح عنه.

وتستأنف ” ميريام فارس ” نشاطها الفني بفعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي مع الفنان ماجد المهندس، خلال هذا الشهر.

يُذكر أن الفنانة ميريام فارس ابتعدت عن الساحة الفنية لعدة أشعر لتعرضها لمرض أكدت أنه ليس ” السرطان “، في ظل حالة الجدل التي أُثيرت حول هذا الأمر.

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