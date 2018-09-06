ميريام فارس تعود للساحة في اليوم الوطني السعودي
تعود الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلى الساحة الفنية من جديد بعد انقطاع عدة أشهر؛ بسبب خضوعها لعلاج كثيف على خلفية إصابتها بمرض لم تصرح عنه.
وتستأنف ” ميريام فارس ” نشاطها الفني بفعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي مع الفنان ماجد المهندس، خلال هذا الشهر.
يُذكر أن الفنانة ميريام فارس ابتعدت عن الساحة الفنية لعدة أشعر لتعرضها لمرض أكدت أنه ليس ” السرطان “، في ظل حالة الجدل التي أُثيرت حول هذا الأمر.
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((دغريري))[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله …
رحم الله شهدائنا بالحد الجنوبي ..
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى ….
ابو خالد[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 40 دقيقة
امنيتي في ديتو تجمع ننسي عجرم مع راشد الماجد او عبد المجيد عبدالله ويكتب كلماته الشاعر القدير المحبوب تركي ال شيخ عجبني ديتو راشد الماجد مع امال ماهر وديتو اخر راشد مع الفنانة اللبنانية لااتذكر اسمها الان
برر[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 20 دقيقة
وينك ياخالد عبدالرحمن تعال اطربني تعااااااال محتاجك