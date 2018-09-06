فيديو يوثق مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية بالأحياء الداخلية لبطحاء الرياض

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو، مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية لحفظ اللحوم والأسماك، والخضراوات في الأحياء الداخلية للبطحاء بمدينة الرياض، وذلك من خلال حملة تفتيش نفذتها عدد من الجهات الحكومية.

ورصد الفيديو، مداهمة فرق التفتيش والرقابة على المحلات، حيث تم ضبط تخزين لحوم وأسماك في ظروف بيئية سيئة، فضلًا عن وضع فراخ حية مصابة بأمراض داخل أحد الأحواش.

ونفذت الحملة عدة جهات حكومية، تمثلت في: ” فرق تابعة لوزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل، علاوة على الأجهزة الأمنية وهيئة الزكاة والدخل ” .