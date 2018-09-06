مرسيدس A-Class سيدان تبدأ مبيعاتها في أوروبا

برلين(صدى):

من المقرر بدء مبيعات مرسيدس A-Class سيدان في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام, ولكن يمكن للأوروبيين حجز السيارة السيدان الاصغر في عائلة مرسيدس بالفعل الآن حيث تبدأ عملية قبول تلقي طلبات حجز السيارة في ألمانيا بسعر يبدأ من 30.916 ألف يورو لنسخة مرسيدس A200 الاساسية مما يجعلها أغلى من نسختها الهاتشباك بخمسة أبواب بواقع 685 يورو .

أما اغلى اصدارات السيارة فتتمثل في نسخة A250 4Matic وتبدأ من 39.525 ألف يورو ولكن يمكن اضافة 7.021 يورو للحصول على نسخة Edition 1 المقرر تقديمها بعد عام تقريباًّ . وسيتوفر للسيارة كل المحركات المختلفة مع تعديلات شكلية عديدة في الداخل والخارج تشمل عجلات AMG قياس 19 بوصة ومصابيح أمامية ليد واضاءة محيطية ومقاعد رياضية مع مساند رأس قابلة للتعديل.

وكما في النسخة الأمريكية من السيارة, فسيمكن للأوروبيين اختيار العديد من الاضافات لسياراتهم السيدان التي تشمل خيارات الجلود ووسائل مساعدة السائق مع عرض البيانات على الزجاج الأمامي وفتحة سقف بانورامية منزلقة ونظام صوتي برومستر.

وسيتوفر للسيارة محرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 224 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر في نسخة A250 / A250 4Matic, AMG كما يتواجد محرك آخر في نسخة A35 يشاع أن يكون بقوة 335 حصان وعزم دوران 430 نيوتن متر وربما يتم تقديم نسخ A45 وA45 S بقوة تفوق 400 حصان. ومن المقرر بدء تسليم السيارة في أوروبا في بداية عام 2019 .