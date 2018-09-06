بالصور.. سوزوكي تحتفل بمرور 25 عام على موديل Wagon R

واشنطن(صدى):

رغم أن سوزوكي أوقفت مبيعات سياراتها في أمريكا الشمالية ولكنها لاتزال شركة مهمة في اليابان خاصة فيما يتعلق بالسيارات الصغيرة وهي تحتفل بمرور 25 عام على أفضل سياراتها مبيعاً هذا العام.

وكانت سوزوكي قد قدمت سيارتها Wagon R لأول مرة في 1993 لتكون من أوائل سيارات المدن الصغيرة المعروفة باسم Kei ونجحت الشركة في بيع 4.6 مليون نسخة من السيارة في السوق الياباني وحده.

ولهذا يعتبر هذا الموديل مهم لسوزوكي وهو ما يعطيها سبب وجيه للاحتفال بمرور 25 عام على طرحها في السوق , ونسخة Wagon R 25th Anniversary edition تعرض في 3 اصدارات تعتمد على اصدارات Hybrid FX Limited وHybrid FZ Limited وStingray Hybrid X وكل نسخة لها لمساتها الخاصة من الألوان الي العدادات وفرش المقاعد القماشي مع عجلات ألومنيوم بين 14 و15 بوصة وتطعيمات خارجية.

والشيء الوحيد الذي لا يتغير من موديل لآخر هو المحركات حيث تأتي كل النسخ بمحرك 660 سي سي بنظام دفع هجين محدود وناقل حركة CVT يرسل القوة للعجلات الأمامية أو للعجلات الأربعة.