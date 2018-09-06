طمعا في إرثها من زوجها السابق.. زوج مصري يهشم رأس مواطنة أمام أطفالها

القاهرة(صدى):

لاقت ” مواطنة ” مصرعها بطريقة بشعة أمام أطفالها، على يد زوجها وهو ” مقيم مصري ” ؛ وذلك بسبب طمعه في ثروتها التي تحصلت عليها من إرثها من زوجها السابق.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، ضرب الزوج زوجته على رأسها حين رفضت إعطاءه المزيد من الأموال، وفي الفور سقطت الزوجة على الأرض بعدما تهشم رأسها.

وعن أسباب هذه الخلافات، أوضحت مصادر أن سببها يعود لطمع الزوج في ثروة زوجته، حيث دفعت الزوجة لزوجها المصري مبلغا طائلًا، إلا أن طمع الزوج لم يتوقف عند هذا الحد مطالبًا إياها بالمزيد من الأموال.

أما عن الحالة النفسية للأطفال، أبانت المصادر أن الأطفال تعرضوا لحالة نفسية شديدة عقب رؤيتهم لوالدتهم مهشمة الرأس، ولاتزال طفلتها الصغيرة ذات الربيعين ترقد في المستشفى من هول ما رأته أمام عينيها.

يُذكر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وقد اعترف الزوج بارتكاب جريمة القتل.