تعليم مكة يختتم فعاليات الأسبوع التمهيدي للمرحلة الابتدائية

محمد السعران(صدى):

اختتمت كلاً من مدارس البنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ برامج الأسبوع التمهيدي والتي استهدفت ٢٦ ألف طالب وطالبة مستجدة بالصف الأول الابتدائي وذلك تحت إشراف مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الذي عبر عن بالغ سعادته بنجاح فعاليات الاستعداد والتهيئة للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات بالمرحلة الابتدائية ، مشيداً بالتخطيط الجيد لبرنامج الأسبوع التمهيدي من قبل فريق العمل بالإدارة ، وبتضافر الجهود مع المدارس والأقسام المساندة، مشيراً بأن مدارس تعليم مكة تشهد اليوم ختام أنشطتها وبرامجها للأسبوع التمهيدي والتي تأتي سعياً من الجميع لتبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس ، مبيناً أهمية الأسبوع التمهيدي الذي يهدف إلى مساعدة طلابنا وطالباتنا على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفوه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة ، لاسيما إلى دوره الكبير في مساعدتهم على التكيف نفسيا واجتماعيا مع المجتمع المدرسي الجديد وذلك من خلال إعداد فعاليات محفزة وبرامج جاذبة للبدء والانتظام الدراسي.

هذا وقد تضمنت الفعاليات خلال هذا الأسبوع استقبال الطلاب والطالبات مع أولياء أمورهم بأسلوب تشويقي وترفيهي بالأناشيد وتنظيم المسابقات والألعاب وتوزيع الوجبات الخفيفة والحلوى والهدايا عليهم، والتعرّف على معلمي الصفوف ووضع البطاقات التعريفية لكل طالب وطالبة والتجول بهم في المدرسة للاطلاع على الفصول ومرافق المدرسة وتوزيع النشرات الإرشادية على أولياء الأمور للتعريف بفعاليات الأسبوع والبرنامج الزمني ومواعيد الحضور والانصراف ووصولاً بتوزيع الكتب الدراسية وتهيئة الفصول الدراسية والبيئة المدرسية .