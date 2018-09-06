جوازات عسير تناشد المقيمين بتسجيل ” البصمة ” لأبنائهم

محمد بن طحيطح(صدى):

ناشدت جوازات منطقة عسير الوافدين المقيمين بمنطقة عسير، بأهمية تسجيل الخصائص الحيوية ” البصمة ” للمرافقين أبناء الوافدين؛ وذلك لمن بلغت أعمارهم السنة الـ 6 فأكثر، مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وفي هذا السياق، أبان اللواء سعد بن ابراهيم الخالدي، مدير جوازات منطقة عسير، أن ذلك أصبح متطلباً لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد، وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة لأخرى، والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب.

وعن إصدار جوازات مستقلة للمرافقين، أوضح ” الخالدي ” أن هناك ضرورة لإصدار جوازات مستقلة للمرافقين، وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم؛ حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل.