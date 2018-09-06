الكشف عن السبب الجوهري وراء انفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا

لندن(صدى):

كشفت مصادر، عن السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن زوجته الأميرة ديانا في عام 1996 بشكل رسمي، وذلك بعد الشائعات الكثيرة المثيرة للجدل، بعد الحادث الشهير التي تعرضت له ” ديانا ” .

وتمثل السبب الجوهري وراء انفصالهما، في رغبة ” تشارلز ” المستمرة بأن يرزق بفتاة، فكان يذكر ” ديانا ” دائمًا بهذه الفكرة، مما أثار استيائها الشديد طوال سنوات، لذلك، فكانت ولادتها لطفلها الثاني ” هاري ” ، هي الشرارة التي أنذرت بانفصالهما.

وجرت مناقشة أسرية بين تشارلز وديانا مع ولادة الأمير هاري، حيث تعجب الأمير بأسلوب فكاهي من ولادتها ” صبيان ” مرة ثانية، مما أشعل الخلافات بينهما، ولكن تشارلز أكد لها حينها أنه كان يمزح معها بما قاله لا أكثر.

وقبل وفاة الأمير ديانا، كشفت عن خلافها مع ” تشارلز ” حول جنس المولود، مبينة أن ” تكرار كلامه الجارح كسر شيئًا ثمينًا في علاقتهما ودفعها للتدهور تدريجيًا ” .

ومما أكد الأمر أيضًا، هو ما نُقل عن الأمير تشارلز في عام 2014، بأنه كان يتمنى أن يكون المولود الثاني للأمير وليام وزوجته كيت ” أنثى ” ، مما يثبت أنه نفس سبب انفصاله عن ” ديانا ” .