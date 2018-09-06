الكشف عن السبب الجوهري وراء انفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا
كشفت مصادر، عن السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن زوجته الأميرة ديانا في عام 1996 بشكل رسمي، وذلك بعد الشائعات الكثيرة المثيرة للجدل، بعد الحادث الشهير التي تعرضت له ” ديانا ” .
وتمثل السبب الجوهري وراء انفصالهما، في رغبة ” تشارلز ” المستمرة بأن يرزق بفتاة، فكان يذكر ” ديانا ” دائمًا بهذه الفكرة، مما أثار استيائها الشديد طوال سنوات، لذلك، فكانت ولادتها لطفلها الثاني ” هاري ” ، هي الشرارة التي أنذرت بانفصالهما.
وجرت مناقشة أسرية بين تشارلز وديانا مع ولادة الأمير هاري، حيث تعجب الأمير بأسلوب فكاهي من ولادتها ” صبيان ” مرة ثانية، مما أشعل الخلافات بينهما، ولكن تشارلز أكد لها حينها أنه كان يمزح معها بما قاله لا أكثر.
وقبل وفاة الأمير ديانا، كشفت عن خلافها مع ” تشارلز ” حول جنس المولود، مبينة أن ” تكرار كلامه الجارح كسر شيئًا ثمينًا في علاقتهما ودفعها للتدهور تدريجيًا ” .
ومما أكد الأمر أيضًا، هو ما نُقل عن الأمير تشارلز في عام 2014، بأنه كان يتمنى أن يكون المولود الثاني للأمير وليام وزوجته كيت ” أنثى ” ، مما يثبت أنه نفس سبب انفصاله عن ” ديانا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53481 ] نشر منذ 20 دقيقة
قولوا ماتقولوا .. اكثروا او اقلوا ,,
,, قد هي فنقشت وانتهى الامر من ثلاثين سنه مضت ،،
,, على قولة القايل // ارِمت عظامها واخرثت .. ومابقي إلا ابنيها وما ورَّثت ,,