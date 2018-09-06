ترامب يكشف عن تعرضه للخيانة

واشنطن(صدى):

يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الرد على الحملات الإعلامية التي تهاجمه، حيث كتب رد من كلمة واحدة أثارت الكثير من الفضول حول المقصود بها.

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة من كلمة واحدة هي (خيانة)، بعد نشر مقال ينتقده بشدة كتبه “ مسؤول كبير” في إدارته ونشرته صحيفة “ نيويورك تايمز ” من غير ذكر اسم كاتبه.

وكان المقال قد حمل عنوان “ أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب ” وصف بالمسؤول الكبير في إدارة الرئيس الجمهوري، كيف أنه يحاول مع سواه من المسؤولين في الإدارة التصدّي لنهج ترامب “ التافه” والمتهوّر ” و ” غير الفعّال ” في قيادة البلاد.

وشدد الكاتب في مقاله أن موظفي الرئاسة أنفسهم يرون في ترامب خطراً على الأمة.