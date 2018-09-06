بعد السخرية من تحدثه مع الجن عبر الهاتف.. الداعية يعلق

القاهرة(صدى):

علق الداعية الإسلامي المصري أحمد عبده عوض، على الفيديوهات التي تم تداولها مؤخرًا، يظهر خلالها وهو يتحدث مع الجن ويقوم بإخراجه من أحد الأشخاص.

وعن ذلك، قال ” عوض ” : ” بعض هذه الفيديوهات يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2013، والحملات التي تطالب بإغلاق القناة يقودها إخوان كارهون للدولة ” .

وعن المواد الخاصة باستخراج الجن، أوضح ” عوض ” أن هذه المواد كانت تبثها القناة في مرحلة سابقة حتمتها الظروف، مشيرًا إلى وجود حالات مرضية تُعاني منذ 20 عامًا، وكانت تلجأ له وكنت يضطر لمساعدتها على شاشة القناة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ أحمد عبده عوض وهو يتحدث مع “ جن ” موجود مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وهو ما أثار موجة سخرية على مواقع التواصل بأن الجن يواكب التطور ويتحدث بالموبايل.