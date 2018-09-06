بعد السخرية من تحدثه مع الجن عبر الهاتف.. الداعية يعلق
علق الداعية الإسلامي المصري أحمد عبده عوض، على الفيديوهات التي تم تداولها مؤخرًا، يظهر خلالها وهو يتحدث مع الجن ويقوم بإخراجه من أحد الأشخاص.
وعن ذلك، قال ” عوض ” : ” بعض هذه الفيديوهات يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2013، والحملات التي تطالب بإغلاق القناة يقودها إخوان كارهون للدولة ” .
وعن المواد الخاصة باستخراج الجن، أوضح ” عوض ” أن هذه المواد كانت تبثها القناة في مرحلة سابقة حتمتها الظروف، مشيرًا إلى وجود حالات مرضية تُعاني منذ 20 عامًا، وكانت تلجأ له وكنت يضطر لمساعدتها على شاشة القناة.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ أحمد عبده عوض وهو يتحدث مع “ جن ” موجود مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وهو ما أثار موجة سخرية على مواقع التواصل بأن الجن يواكب التطور ويتحدث بالموبايل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32707 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👻
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32707 ] نشر منذ 1 ساعة
أعرف جني باقي على البيجر📟
دقه قديمة
أرسل لك رقم بيجره يشيخ😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53481 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ,,
,, الداعيه هذا فالها وفاتلها مزبوط ,,,
,, بس هذيانه للعمى مكشوف .. فما بالك بمن يعي ويشوف ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4308 ] نشر منذ 58 دقيقة
الجن متطورون في الكذب والدجل منذو ان خلق الله ادم وامرهم بالسجود له-وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين -وكذب على الرسول وإن صدق احيانا فهوا كذوب-وتوعد المسلمين بشره الى يوم الدين وقال لاحتنكن ذريتهم الخ
رااايق[ عدد التعليقات: 5327 ] نشر منذ 47 دقيقة
مقطع فيديو للشيخ أحمد عبده عوض وهو يتحدث مع “ جن ” موجود مع أحد الأشخاص عبر الهاتف ***
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وهذا شلون بطلعه أو بتخرجه **؟!! عن طريق الواتس أو عن طريق انستقرام *!! ههههههههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه ***!!
رااايق[ عدد التعليقات: 5327 ] نشر منذ 43 دقيقة
أيش اللي بيده هذا * سيجارة ولا قلم *؟!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53481 ] نشر منذ 40 دقيقة
اخوي السحاب .. صبحك الله باالخير وربحك ,,
,, اخوي انت تتكلم عن ابليس عليه لعنة الله ، وعلى ذريته من الشياطين ,,
,, اما الجن ففيهم المسلمين وفيهم العاصين وفيهم الفاسقين .. وفيهم الكافرين وهم المرده ,,
,, هذا والله اعلم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53481 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا سجاره ولا قلم يااخ الراايق ,,
,, اللي بيده فتيله بعيد عنك ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4308 ] نشر منذ 32 دقيقة
شكراً ابا محمد انا اتكلم عن ابليس وذريته
واتكلم بصفه خاصه عن المرده والفاسقين منهم- ومن شاكلهم سواء من الجن او الانس-
وانا اخذت جانب العصاه منهم فقط-
بارك الله فيك عميد الصحيفه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2242 ] نشر منذ 25 دقيقة
في جني غبي وضع مسمار في كاس ماء ويشرب منه
ساله جني ثاني عن سبب وضع المسمار بالماء
قال الجن الغبي اريد ان اشرب ماء معدني
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي