دراسة عالمية: قلة الحركة تسبب السكر والسرطان

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة عالمية لمنظمة الصحة العالمية ، أن شخص من كل أربعة بالغين في جميع أنحاء العالم، يواجه مخاطر كبرى تتعلق بالإصابة بأمراض مثل السكري والسرطان، بسبب قلة ممارسة الرياضية.

وحسب الدراسة، هناك إجمالي 1.4 مليار شخص لا يحققون الهدف الموصى به من منظمة الصحة العالمية بممارسة نشاط بدني معتدل، لما يصل إلى 150 دقيقة، أو قوي 75 دقيقة أسبوعيًا.

وقالت ريجينا غوثولد، الباحثة بمنظمة الصحة العالمية والتي قادت فريق البحث الذي أعد الدراسة ، على عكس المخاطر الصحية العالمية الرئيسية الأخرى، فإن مستويات النشاط البدني غير الكافية لا تنخفض في جميع أنحاء العالم، في المتوسط .

ووفقًا للبيانات، لم يمارس 27.5% من البالغين في العالم ما يكفي من التمرينات في 2016، أي بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة عما كان عليه في 2001.

وشهدت الدول الغربية الغنية وبلدان أمريكا اللاتينية، بما في ذلك ألمانيا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والأرجنتين، والبرازيل، أكبر ارتفاع في قلة النشاط خلال تلك الفترة.

وتركز الأداء الأسوأ في العالم في دول عربية مثل الكويت، والسعودية، والعراق، إضافةً إلى ساموا الأمريكية، وفي هذه البلدان الأربعة، التي حلت في أسفل ترتيب منظمة الصحة العالمية، يحصل أقل من نصف السكان البالغين على الحد الأدنى من الممارسة الموصى به.

وفي البلدان الغنية، يتزايد الأشخاص الذين يقل نشاطهم البدني، لأنهم يقضون عملهم وأوقات فراغهم جالسين بدل الحركة، ولأنهم يتنقلون بالمركبات، حسب منظمة الصحة العالمية.

ويؤدي الانتقال إلى أقل من الحد الأدنى الموصى به من النشاط البدني إلى زيادة مخاطر المشكلات الصحية المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، والسكري، والخرف، وبعض أشكال السرطان، وفقًا للمنظمة.

وللحصول على فوائد صحية إضافية، توصي وكالة الأمم المتحدة بمضاعفة الحد الأدنى الأسبوعي من الأنشطة المعتدلة أو الشاقة إلى 300 دقيقة أو 150 دقيقة، على الترتيب.

وعلى النقيض، في البلدان الأكثر فقرًا، يكون الأشخاص أكثر نشاطًا حيث لا يزال العمل والنقل بحاجة إلى المزيد من القوة العضلية.

وتسجل أوغندا وموزمبيق أصغر حصة في العالم من الأشخاص غير النشطين بـ6% لكل منهما.

واستشهدت منظمة الصحة العالمية بالصين مثالًا إيجابيًا، حيث يقوم عدد متزايد من المواطنين بممارسة أنشطة في الهواء الطلق منذ 2001. واعتبرت أنه لا يُمكن حل المشكلة بمجرد إخبار الناس بممارسة الرياضة.

وقالت منظمة الصحة العالمية ، ” يتعين على الحكومات أن توفر، وتحافظ على البنية التحتية التي تشجع زيادة المشي، وركوب الدراجات، في المواصلات والنقل، والرياضات، والأنشطة والترفيه ” .