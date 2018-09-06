النقل توضح حقيقة إغلاق الجسر المعلق بالرياض لمدة 5 أشهر

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة النقل عدم صحة ما تردد خلال حول التوجه لإغلاق ” الجسر المعلق ” بالرياض؛ لتوسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له.

وقال مصدر بالوزارة إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة،، وتأتي تِباعاً لشائعات سابقة تردّدت حول ربط الأحياء الغربية كطويق وضاحية لبن بالقدية.

يأتي ذلك بعد تداول مواقع التواصل خلال الأيام الماضية مضمونها إغلاق ” الجسر المعلق ” بالرياض، لمدة تصل إلى ٥ أشهر؛ لأجل توسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له، على أن يتم تحويل الحركة المرورية لطريق مكّة طريق المية.