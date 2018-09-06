النقل توضح حقيقة إغلاق الجسر المعلق بالرياض لمدة 5 أشهر
أكدت وزارة النقل عدم صحة ما تردد خلال حول التوجه لإغلاق ” الجسر المعلق ” بالرياض؛ لتوسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له.
وقال مصدر بالوزارة إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة،، وتأتي تِباعاً لشائعات سابقة تردّدت حول ربط الأحياء الغربية كطويق وضاحية لبن بالقدية.
يأتي ذلك بعد تداول مواقع التواصل خلال الأيام الماضية مضمونها إغلاق ” الجسر المعلق ” بالرياض، لمدة تصل إلى ٥ أشهر؛ لأجل توسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له، على أن يتم تحويل الحركة المرورية لطريق مكّة طريق المية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32707 ] نشر منذ 1 ساعة
هذيلن الي ينشرون الأشاعات الكاذبه
أنا مدري وين يبون يوصلون
أهداف خبيثة وقلوب مريضة
مليئة باالحقد والغل😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53481 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32707 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا مره أذكر أني سمعت عن القاء القبض على شخص
قام بنشر شائعات
لازم نلتفت لمثل هؤلاء المخربين
لأنهم مثل السوس في العظم
هذيلن شغلتهم نشر الأشاعات والأكاذيب
في مجتمعنا
فلابد من التصدي لهم.