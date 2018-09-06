بعد إيقاف 7 منهم.. استدعاءات جديدة لإعلاميين رياضيين أثاروا الجدل

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن استدعاءات جديدة لإعلاميين رياضيين تجاوزا حدودهم وأثاروا الجدل من خلال التغريدات المسيئة التي نشروها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ويتم ذلك في غضون الأسبوع القادم بعد استكمال الملاحظات عليهم.

جاء ذلك بعد الإيقافات الأخيرة التي أصدرها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تجاه الإعلاميين المتجاوزين، والتي بلغت 7 إيقافات لأسماء معروفة في الوسط الرياضي، والذي تم رصد تجاوزاتهم عبر وسائل الإعلام وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقافهم بعد ثبوت مخالفتهم للوائح.

وأوضحت المصادر، أن هذه الإيقافات لن تكون الأخيرة، وذلك في حال استمرار تلك التجاوزات الإعلامية، وذلك لتنقية الأجواء الإعلامية في الساحة الرياضية، وإظهارها بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.