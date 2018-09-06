مباراة ودية بين البرتغال وكرواتيا

نواف السالم(صدى):

يواجه منتخب البرتغال نظيره الكرواتي، في مباراة ودية اليوم الخميس، ضمن استعدادات المنتخبين لدوري أمم أوروبا، على ملعب ألجارفي بالبرتغال.

ويغيب لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن المباراة بعدما استبعده مدرب الفريق، فيما يقود بطل كأس العالم بروسيا 2018 لوكا مودريتش منتخب بلاده.

كما تشهد المباراة الودية مجموعة من الغيابات، حيث يغيب عن كرواتيا ” الحارس دانييل سوباسيتش، والمهاجم ماريو ماندزوكيتش “؛ لاعتزالهما اللعب الدولي، و” إيفان سترينيتش ” للإصابة.