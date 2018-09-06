فنانة مغربية في تصريح صادم: لا أصلي لعدم اقتناعي

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المغربية سحر الصديقي، بتصريح صادم أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها، ما أدى إلى موجة انتقادات حاجة ضدها.

وردت الفنانة المغربية على أحد متابعيها على حسابها الرسمي على ” انستجرام ” أنها لا تصلي لعدم اقتناعها، وسط انتقادات وغضب من جمهورها.

وقالت ” الصديقي “: ” بالتنوع في قراءات الدين والروحانيات، وليس من الضروري التشابه في كل شيء فالحياة لا تتوفر فقط على الأسود والأبيض وإنما هناك ألوان اخرى مثل الأحمر والاخضر والبني..”.

كما ردت على منتقديها، معلقه ” للأسف نعيش في عمق ثقافة مليئة بالكذب والنفاق والخدع والتمثيل، لكن هذا لا يمنعني من التشبث دائما بمبدأ الصدق الذي يشكل جزء أساسيا من شخصيتي، فلا تنتظروا مني أن أقول ما تريدون سماعه، سأقول فقط ما أعتقده فعلا، لا يهمني أن تحبوني، بل يهمني فقط من يحبني لشخصي ولصدقي ولكياني الحقيقي “.