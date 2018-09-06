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بالفيديو.. صباح السعودية يناقش اهتمام الطالب بنظافته الشخصية في المدرسة

بالفيديو.. صباح السعودية يناقش اهتمام الطالب بنظافته الشخصية في المدرسة
أماني الغامدي(صدى):

استعرض برنامج ” صباح السعودية ” خلال إحدى حلقاته عن النظافة الشخصية للطالب في المدرسة ، بحضور المعلمة ” ألاء العباد ” .

وقالت ألاء خلال الحلقة ، إن الطفل ما زال صغير على تكوين شخصية ، فعلى حسب نظافة الأهم والأب واهتماماتهم سيكتسب الطفل أسس النظافة وسيقوم بتطبيقها دون أن يطلب منه أحد .

وتابعت ، وأيضا على المعلمة توجيه النصح للأطفال خاصة بالروضة بضرورة الأهتمام بنظافتهم وغسل اليدين ، وتدريبهم على ذلك .

وأضافت ألاء ، هناك طلاب كبار ولا يهتمون بنظافتهم الشخصية ، لهذا على الأم والمعلمو أن يتواصلا لتوجيه الطالب لكيفية الأهتمام بنفسه والحرص على أن يظهر بمظهر جيد أمام زملاءه ومعلميه .


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