إتفاقية بين مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال ذو القدرات الفائقة ومركز قطب للعلاج الطبيعي

حسين العلي(صدى):

تم بحمد الله توقيع إتفاقية تعاون بين مركز قطب للعلاج الطبيعي ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الاطفال ذوو القدرات الفائقة وتشمل منح أطفال المركز وأسرهم والعاملين والاعضاء خصم يصل الى ٣٠٪؜ على خدمات المركز المميزة بالاضافة الى منح مركز الجمعية نسبة من مدفوعات المراجعين لدى مركز قطب.

وقع الاتفاقية د/ زهير عبد الرحيم ميمني مدير مركز الملك عبد الله وا/ محمد سندي المدير الطبي لمركز قطب ، وتقدم د/ زهير ميمني بالشكر والتقدير لمركز قطب لتعاونهم ودعمهم لابناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الاطفال ذوو القدرات الفائقة.