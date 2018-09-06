بالفيديو.. الفنانة أمل عباس تطلب المساعدة لدفع تكاليف علاجها
ظهرت الفنانة العراقية أمل عباس ،في مقطع فيديو متداول، مناشدة جمهورها بمساعدتها ماليًا لإجراء عملية قسطرة في القلب لعلاج الصمام.
وأوضحت الفنانة أنها عجزت عن توفير تكاليف العملية، ولم تجد أي عون مالي من الوسط الفني يحل أزمة علاجها.
وقالت : ” أطالب جمهوري بأن يقف وقفة سولي قسطرة عشان الكبد، والحين مطلوب مني قسطرة عشان القلب ومطلوب مني مبلغ مو قادرة أدفعه، جمهوري الكريم تكفون لاتقصرون معي، أنا لكم ومنكم وبنيتكم لا تقصرون معي تكفون، طلبتكم ما إلي غير الله وأنتم ” .
يذكر أن أمل عباس فنانة عراقية بدأت حياتها الفنية في الكويت عام 1983 م،ولمع نجمها بعد ظهورها في مسلسل الحيالة عام 2003م.
بدر صالح[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يفرج همك يا امل لا تخافين عيال الحلال وفاعلين الخير كثـــــــــــــــــــــــــــــــــر
لا حول ولا قوة الا بالله
بدر صالح[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يفرج همك يا امل لا تخافين عيال الحلال وفاعلين الخير كثـــــــــــــــــــــــــــــــــر
لا حول ولا قوة الا بالله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4298 ] نشر منذ 8 دقائق
هناك نوعان للمساعده في مثل حالتك النوع الاول وهم اهل الخير بعد الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني وهم الخرفان وهم عنك بعيد لانك لستي من الفنانات اياهم ذات الجمال والدلع -والا لم تنشري حالتك لتسابقوا لمرضاتك فبل مرضاة الله
اسأل الله ان يسخر لك اهل الخير ويكتب لك الشفاء –
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32692 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يسهل أمرك يابنت عباس
ماشفنا منك الا كل طيب😘