بالفيديو.. الفنانة أمل عباس تطلب المساعدة لدفع تكاليف علاجها

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة العراقية أمل عباس ،في مقطع فيديو متداول، مناشدة جمهورها بمساعدتها ماليًا لإجراء عملية قسطرة في القلب لعلاج الصمام.

وأوضحت الفنانة أنها عجزت عن توفير تكاليف العملية، ولم تجد أي عون مالي من الوسط الفني يحل أزمة علاجها.

وقالت : ” أطالب جمهوري بأن يقف وقفة سولي قسطرة عشان الكبد، والحين مطلوب مني قسطرة عشان القلب ومطلوب مني مبلغ مو قادرة أدفعه، جمهوري الكريم تكفون لاتقصرون معي، أنا لكم ومنكم وبنيتكم لا تقصرون معي تكفون، طلبتكم ما إلي غير الله وأنتم ” .

يذكر أن أمل عباس فنانة عراقية بدأت حياتها الفنية في الكويت عام 1983 م،ولمع نجمها بعد ظهورها في مسلسل الحيالة عام 2003م.