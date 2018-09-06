دراسة تحذر أولياء الأمور من نشر صور عودة أبنائهم للمدارس

لندن(صدى):

أصبحت عادة لدى أولياء الأمور أن ينشرون صور أطفالهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن عند عودتهم للمدارس، وبهذا الصدد حذرت دراسة بريطانية من هذه العادة لما قد تسببه من مخاطر وعواقب وخيمة.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة ” مكافي ” المختصة في الأمن الرقمي، فإن نشر صور الأطفال في بداية الموسم الدراسي يعرض الأطفال لمخاطر عديدة، أبرزها من منحرفين جنسيا يصطادون ضحاياهم على شبكة الانترنت.

وأوضحت الدراسة أن الآباء البريطانيين يشاركون ما يقارب 1.3 مليار صورة لأبنائهم كل سنة، والباعث على القلق في هذه العملية أن 30 % من هذه الصور متاحة في صفحات عامة ويمكن أن يصل إليها أي شخص.