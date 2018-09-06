ضاحي خلفان: اختراقنا لقطر من الأمور المباحة شرعًا وقانونًا
أكد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الخميس، أن اختراق النظام القطري يعد اختراقًا لتنظيم إرهابي، وهو أمر مباح.
وقال خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” نحن ما كنا نخترق قطر ،الآن بنخترق كل شئ فيها، اختراق تنظيم إرهابي من الأمور المباحة شرعا وقانونا ” .
وأضاف في تغريدة أخرى : ” خلافنا مع تنظيم الحمدين انه تنظيم يريد هدم الوطن العربي، بينما دول التحالف تهدف إلى ترسيخ الأمن القومي العربي، النصر للأمة والزوال للحمدين ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32692 ] نشر منذ 6 دقائق
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