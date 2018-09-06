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ضاحي خلفان: اختراقنا لقطر من الأمور المباحة شرعًا وقانونًا

ضاحي خلفان: اختراقنا لقطر من الأمور المباحة شرعًا وقانونًا
أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الخميس، أن اختراق النظام القطري يعد اختراقًا لتنظيم إرهابي، وهو أمر مباح.

وقال خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” نحن ما كنا نخترق قطر ،الآن بنخترق كل شئ فيها، اختراق تنظيم إرهابي من الأمور المباحة شرعا وقانونا ” .

وأضاف في تغريدة أخرى : ” خلافنا مع تنظيم الحمدين انه تنظيم يريد هدم الوطن العربي، بينما دول التحالف تهدف إلى ترسيخ الأمن القومي العربي، النصر للأمة والزوال للحمدين ” .


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