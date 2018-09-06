أم لـ 5 إرهابيين.. القبض على أخطر سيدة في ” داعش “

بغداد(صدى):

اعتقلت القوات الأمنية في العراق واحدة من أخطر نساء تنظيم ” داعش ” الإرهابي المنتميات له والعاملات في صفوفه.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه : ” إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من إلقاء القبض على إحدى الداعشيات ” .

وأوضحت الوزارة أن الداعشية، كانت ضمن العاملات بالعصابات الإرهابية وقت وقوع محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، بيد داعش الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن عملية القبض، جاءت بعد نصب كمين للداعشية، في النقطة الأمنية للمدخل الشمالي مدينة تكريت، مركز صلاح الدين.

وبينت الوزارة، أن الداعشية، هي والدة 5 من الإرهابيين، اثنين منهم كانا يعملان بما يسمى ” مفرزة الإعدامات ” بتنظيم ” داعش ” ، وآخر قتل في معركة تحرير قضاء بيجي، شمالي المحافظة.