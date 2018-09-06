دواء يتسبب في ظهور شعر أسود على لسان سيدة

واشنطن(صدى):

تعرضت سيدة أمريكية 55 عاما إلى حادث مروري، تسبب في سحق ساقيها، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة واشنطن في سانت لويس.

وأعطى الأطباء المصابة قرات من مضاد حيوي، عن طريق الفم لمكافحة عدوى الجرح، ومع الوقت بدأت تلاحظ السيدة أن لسانها تحول إلى اللون الأسود بفعل الدواء وقد يكون بدء ظهور شعر به مما أثر على حاسة التذوق.

ومن جانبه أوضح الأطباء أن الشعر الأسود هو حالة مؤقتة وغير مؤذية تجعل اللسان يتحول إلى اللون الداكن ويشبه الفرو.

وقال الأطباء إنه يمكن أن يرتبط أيضا بعدم الاهتمام بتنظيف الفم ،والتدخين.