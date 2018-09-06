بالصور.. ابتسامة عريضة للملكة إليزابيث الثانية وتبادلها للمزاح مع ابنائها

إدنبرة(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وهي مبتسمة ابتسامة عريضة خلال متابعتها لفعاليات منافسات ” تجمع برايمار ” التي تستضيفها دورة ألعاب المرتفعات الأسكتلندية.

وأظهرت عدسات الكاميرات الملكة ذات الـ 92 عاما وهي تشجع المتنافسين ،وتتبادل المزاح مع ابنها الأكبر وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وابنتها الأميرة آن.

ومن العادات والتقاليد المتبعة للعائلة المالكة في دورة ألعاب المرتفعات الاسكتلندية أن يرتدي أفرادها الملابس التقليدية التي تحمل طبعة ” ترتان بالمورال ” التي يسمح للعائلة المالكة فقط بارتدائها.