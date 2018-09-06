العثور على جثث متحللة لأب وأولاده الأربعة في ظروف غامضة

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية يشوبها الغموض، عثر أهالي محافظة القليوبية في مصر، على جثث متحللة تحلل تاما لأب و4 من أبنائه داخل شقتهم.

وتلقى مدير أمن القليوبية، بلاغًا من الاهالي يفيد بوجود رائحة كريهة داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف.

وعثرت المباحث على جثة الأب وأولاده الأربعة متوفين داخل الشقة ،وجرى التحفظ عليها ونقلها إلى المستشفى وندب الطبيب الشرعي لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة، كما تم التحفظ على مالك العقار لأخذ أقواله.