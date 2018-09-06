بالفيديو.. طبيب يوضح الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور محمد بقنة، عن الحالات التي يتم فيها السماح للمرأة الحامل بالإجهاض، موضحًا أن صرف أدوية الإجهاض لا يتم بسهولة، فهي أدوية ” ممنوعة ” يتم صرفها للمريضة بعد الحصول على توقيع طبيبين وحضور المريضة بنفسها إلى المستشفى.

وقال الطبيب خلال برنامج ” معالي المواطن ” ،إنه قد تكون هناك بعض الأسباب النفسية التي يمنع فيها الحمل، وقد تكون السيدة غير مؤهلة لأن تصبح أمًا ، وهذه الحالة تحتاج إلى تقرير طبي للموافقة على خضوعها للإجهاض.

وأضاف : ” هناك حالات لايرغب فيها الزوج أن تحمل زوجته وهذا أمر أصبح شائعا، أو أن يتم الحمل بطريقة شبه غير شرعية وتتورط الفتاة في الطفل ” .

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