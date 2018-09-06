بالفيديو.. طبيب يوضح الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
كشف الدكتور محمد بقنة، عن الحالات التي يتم فيها السماح للمرأة الحامل بالإجهاض، موضحًا أن صرف أدوية الإجهاض لا يتم بسهولة، فهي أدوية ” ممنوعة ” يتم صرفها للمريضة بعد الحصول على توقيع طبيبين وحضور المريضة بنفسها إلى المستشفى.
وقال الطبيب خلال برنامج ” معالي المواطن ” ،إنه قد تكون هناك بعض الأسباب النفسية التي يمنع فيها الحمل، وقد تكون السيدة غير مؤهلة لأن تصبح أمًا ، وهذه الحالة تحتاج إلى تقرير طبي للموافقة على خضوعها للإجهاض.
وأضاف : ” هناك حالات لايرغب فيها الزوج أن تحمل زوجته وهذا أمر أصبح شائعا، أو أن يتم الحمل بطريقة شبه غير شرعية وتتورط الفتاة في الطفل ” .
إقرأ أيضًا:
بالفيديو.. صحفي يتمكن من شراء حبوب الإجهاض الممنوعة من طبيب
ماهي الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض؟
الدكتور محمد بقنه يكشف عنها#معالي_المواطن pic.twitter.com/4cuXi2ltgN
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 5, 2018
اترك تعليقاً