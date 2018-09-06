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بالفيديو.. والد حلا الترك يعلن إصابته بالسرطان: ” السب والقذف سبب مرضي “

بالفيديو.. والد حلا الترك يعلن إصابته بالسرطان: ” السب والقذف سبب مرضي “
أماني الغامدي(صدى):

ظهر المنتج البحريني محمد الترك، والد الفنانة الشابة حلا الترك وزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، في بث مباشر بموقع ” انستقرام ” معلنًا إصابته بمرض السرطان.

وأوضح الترك في فيديو البث أنه تفاجأ بإصابته بالمرض بعدما شعر ببعض التعب مع ارتفاع بدرجة الحرارة، فطالبه الطبيب بإجراء بعض الفحوصات ليكتشف بعدها أنه مصاب بالسرطان.

واعتبر محمد الترك أن ” السب ،والقذف ،والضغوط ” التي تعرض لها مؤخرًا، كانت السبب وراء مرضه، قائلا إنه ” تحمل ما لا يتحمله بشر ويشعر أنه يحترق من داخله ” ،ولم يستطع تمالك دموعه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يشفيك ويشفي مرضى المسلمين

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