بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد الماس بعد تعرضه لحادث
تعرض الناقد الرياضي محمد الماس لحادث مروري على طريق مكة –جدة ،ما تسبب في إصابته بعدة كسور.
وقال الماس خلال برنامج ” كورة ” : ” تعرضت للإصابة بكسور متعددة في القدم اليمنى ، وخضعت لعملية تثبيت مؤقتة ” ، مضيفًا : ” سأجري عملية أخرى الأسبوع المقبل ” .
برنامج "كورة" يتواجد مع الإعلامي #محمد_الماس ويُطمئن الوسط الرياضي على صحته بعدما تعرض لحادث مروري أليم .. نتمنى له الشفاء العاجل#كورة_روتانا @mg_almas pic.twitter.com/IVhSjuoSEG
— برنامج كورة (@korarotana) September 5, 2018
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