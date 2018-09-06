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بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد الماس بعد تعرضه لحادث

بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد الماس بعد تعرضه لحادث
ماجد محمد(صدى):

تعرض الناقد الرياضي محمد الماس لحادث مروري على طريق مكة –جدة ،ما تسبب في إصابته بعدة كسور.

وقال الماس خلال برنامج ” كورة ” : ” تعرضت للإصابة بكسور متعددة في القدم اليمنى ، وخضعت لعملية تثبيت مؤقتة ” ، مضيفًا : ” سأجري عملية أخرى الأسبوع المقبل ” .


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